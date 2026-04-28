پاکستان سری لنکا مشترکہ مشق شیک ہینڈز ٹو کا تربیلا میں آغاز

پاکستان سری لنکا مشترکہ مشق شیک ہینڈز ٹو کا تربیلا میں آغاز

مشق کا بنیادی مقصد پیشہ ورانہ صلاحیتوں میں اضافہ کرنا ہے :آئی ایس پی آر

اسلام آباد (مانیٹرنگ ڈیسک)پاکستان اور سری لنکا کے درمیان دو طرفہ انسدادِ دہشت گردی فوجی مشق ’’شیک ہینڈزII‘‘کا آغاز کر دیا گیا ہے ۔آئی ایس پی آر کے مطابق یہ  دو ہفتوں پر مشتمل مشترکہ مشق تربیلا میں ہو رہی ہے جس میں پاک فوج کے سپیشل سروسز گروپ اور سری لنکن آرمی کی سپیشل فورسز کے دستے حصہ لے رہے ہیں۔مشق کے دوران دونوں ممالک کی افواج انسدادِ دہشت گردی کارروائیوں میں اپنے آپریشنل تجربات کا تبادلہ کریں گی، جس سے باہمی تعاون، ہم آہنگی اور پیشہ ورانہ افہام و تفہیم کو فروغ ملے گا۔ اس مشق کا بنیادی مقصد مشترکہ تربیت کے ذریعے افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں میں اضافہ کرنا ہے ۔آئی ایس پی آر کا کہناتھاکہ یہ مشق پاکستان اور سری لنکا کے درمیان دیرینہ دفاعی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرے گی۔

 

