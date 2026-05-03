صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بیلاروسی لڑکی پاکستانی لڑکے کی محبت میں فیصل آباد پہنچ گئی

  • پاکستان
بیلاروسی لڑکی پاکستانی لڑکے کی محبت میں فیصل آباد پہنچ گئی

اولگانے سوشل میڈیا پر رابطے پر 32سالہ صغیر سے اسلام قبول کرکے شادی کرلی

لاہور (مانیٹرنگ ڈیسک )سوشل میڈیا پر شناسا ئی کے بعد بیلا روس کی لڑکی پاکستانی لڑکے کی محبت میں اپنا وطن چھوڑ کر فیصل آباد پہنچ گئی اور اسلام قبول کرکے شادی کرلی۔فیصل آباد کے 32سالہ صغیر حسین کے مطابق سوشل میڈیا پر اسکے اور اولگا (Olga) کے مابین 10ماہ قبل رابطہ ہوا جو کچھ عرصے میں محبت میں تبدیل ہوگیا۔ ذہنی ہم آہنگی کی وجہ سے دونوں نے شادی کا فیصلہ کیا ۔فیصل آباد پہنچنے کے فوراً بعد اولگا نے صغیر کے ہمراہ مقامی مسجد میں پہنچ کر اسلام قبول کر لیا۔ اولگا کا نیانام اولگا حسین رکھا گیا جسکے بعد صغیر حسین اور اولگا حسین کی شادی کی باقاعدہ تقریب منعقد کی گئی جس میں اہل خانہ نے شرکت کی اور یوں محبت کرنیوالے جوڑے نے شادی کے بندھن میں بندھنے کے بعد زندگی کے نئے سفر کا آغاز کر دیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

مزنگ:رشتہ تنازع ،فائرنگ ،ماں ،بیٹا ،بیٹی قتل ،ملزم کی خودکشی

10 وارداتیں:ڈاکوؤں نے 5شہریوں سے لاکھوں لوٹ لئے

پنجاب سے کالعدم تنظیموں کے 21 دہشت گردگرفتار

شیخوپورہ :مبینہ مقابلہ، اشتہاری ملزم زخمی حالت میں گرفتار ،ساتھی فرار

راہوالی :خاتون منشیات فروش گرفتار ، 3کلو چر س برآ مد

نا معلوم شخص نے میاں بیوی اور بیٹے کو چھری سے زخمی کر دیا

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
جان لڑانا پڑے گی
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
مہنگائی کے دور میں جینے کے انداز
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اسلام آباد برباد ہو رہا ہے یا آباد؟
رؤف کلاسرا
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آبنائے ہرمز: سٹرٹیجک کردار تاریخی تناظر میں
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد عبداللہ حمید گل
آبنائے ملاکا، امریکہ چین کشمکش کا محاذ
محمد عبداللہ حمید گل
نسیم احمد باجوہ
ہمارے دامن میں اک موتی بھی تھا
نسیم احمد باجوہ
Dunya Bethak