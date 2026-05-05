صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اپریل میں پٹرولیم مصنوعات کی فروخت میں7فیصد تک کمی ریکارڈ

  • پاکستان
اپریل میں پٹرولیم مصنوعات کی فروخت میں7فیصد تک کمی ریکارڈ

اسلام آباد (اے پی پی) ملک میں پٹرولیم مصنوعات کی فروخت اپریل کے دوران ماہانہ اور سالانہ بنیادوں پر کم رہی۔ آئل کمپنیز ایڈوائزری کونسل اور عارف حبیب ریسرچ کے مطابق اپریل میں مجموعی فروخت 1.36 ملین ٹن رہی جو مارچ کے مقابلے میں 6 فیصد اور گزشتہ سال اپریل کے مقابلے میں 7 فیصد کم ہے۔

اپریل میں پٹرول کی فروخت 0.61 ملین ٹن رہی جس میں ماہانہ 8 فیصد اور سالانہ 7 فیصد کمی ہوئی جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی فروخت 0.55 ملین ٹن رہی جو ماہانہ 7 فیصد اور سالانہ 12 فیصد کم ہے ۔ اس کے برعکس فرنس آئل کی فروخت 0.14 ملین ٹن تک پہنچ گئی جس میں نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔جاری مالی سال کے پہلے 10 ماہ میں مجموعی فروخت 13.76 ملین ٹن رہی جو گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 4 فیصد زیادہ ہے ۔ اسی عرصے میں پٹرول کی فروخت 6.41 ملین ٹن اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی فروخت 5.90 ملین ٹن رہی، دونوں میں بالترتیب 4 اور 5 فیصد اضافہ ہوا۔پاکستان اسٹیٹ آئل کی فروخت 10 ماہ میں 5.83 ملین ٹن رہی جو معمولی کمی کو ظاہر کرتی ہے جبکہ اپریل میں کمپنی کی فروخت بھی ماہانہ اور سالانہ بنیادوں پر کم رہی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

بوفے کے بچے ہوئے کھانے کا کیا کِیا جاتا ہے ؟

کنیکٹنگ فلائٹ چھوٹ گئی،پیسے اور وقت کیسے بچائیں

سڑکوں پر پھرنے والا فرار زیبرا حقیقت میں گدھا نکلا

ایئرپورٹ پر موبائل،پاسپورٹ سینیٹائز کرنا کیوں ضروری

امراض قلب کا خطرہ بڑھانے والی اہم وجہ دریافت

کوما میں گئی خاتون شادی سے 2دن قبل ہوش میں آگئی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک خصوصی کمیٹی عوام کے لیے بھی!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارے امانت دار
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کیا یورپ اپنے قدموں پر کھڑا ہو گا؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
صرف شرح سود افراطِ زر کا علاج نہیں!
شاہد کاردار
رشید صافی
سیاسی مقابلے کا میدان
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
سٹوڈنٹ یونین کے الیکشن
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak