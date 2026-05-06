بھارتی ہندوتوا پالیسیاں خطے کی سب سے بڑی دشمن:خواجہ آصف
بھارت فتنہ الہندوستان و فتنہ الخوارج کی سرپرستی کر رہا ہے :وزیردفاع بھارتی بیانیہ مستردہوا :عطا تارڑ ، کتاب ’’سچ کی جنگ‘‘ کی تقریب رونمائی
اسلام آباد (نیوزایجنسیاں ، دنیا نیوز) وزیردفاع خواجہ آصف نے کہاہے کہ بھارتی ہندوتوا پالیسیاں خطے کی سب سے بڑی دشمن ہیں۔ اسلام آباد میں معرکہ حق کی پہلی سالگرہ پر وزارت اطلاعات کے زیراہتمام کتابThe Battle of Truth ’’سچ کی جنگ‘‘کی تقریب رونمائی سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہاکہ وزارت اطلاعات اور آئی ایس پی آرکی کاوشیں قابل تحسین ہیں، کتاب میں ملکی عزم و استقلال کو موثر انداز سے پیش کیا گیا۔ بھارتی اقدامات نے خطے کے امن کو داؤ پر لگایا، بھارت میں تمام اقلیتیں مظالم کا شکار ہیں، بھارت نے پلوامہ کا ڈرامہ رچا کر دنیا کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ تاریخ گواہ ہے کہ پاکستان پر ہمیشہ جنگیں مسلط کی گئیں، بھارت فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج جیسی تنظیموں کی سرپرستی کر رہا ہے ۔ اتحاد اور یکجہتی ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہے ، پاک فوج نے دشمن کے ناپاک عزائم خاک میں ملا د یئے۔
اس موقع پر وفاقی وزیراطلاعات عطااللہ تارڑ نے کہا کہ معرکہ حق میں پاکستان نے بیانیے اور سفارتی محاذ پر بھارت کو شکست دی ،اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بھارت کے خلاف عظیم فتح دی، پاکستانی میڈیا اور سوشل میڈیا نے معرکہ حق میں انتہائی مثبت کردار ادا کیا۔ فتح کے پیچھے پوری قوم کا جذبہ اور لگن موجود تھا، ہم حق اورسچ پر تھے ، سچائی کو شکست دینا ممکن نہیں ہوتا اور بیانیے کی جنگ میں پاکستان کے میڈیا، سوشل میڈیا اور نوجوانوں نے بھرپور ساتھ دیا۔ بھارت کی مکاری، جھوٹ اور منافقت سب پر عیاں ہے ، دنیا نے بھارت کے بیانیہ کو یکسر مسترد کر دیا ہے ، زندہ قومیں عزت اور وقارکے ساتھ اپنا مقام خود بناتی ہیں، حق اور سچ پر ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مدد موجود رہی۔ تقریب سے لیفٹیننٹ جنرل (ر) عامر ریاض (ہلال امتیاز ملٹری)، زرین خان مگسی، ڈاکٹر نفیسہ شاہ، سینیٹر پلوشہ خان نے بھی خطاب کیا۔