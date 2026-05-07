صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گندم خریداری ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم میں ویری فکیشن کے باعث سست

  • پاکستان
گندم خریداری ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم میں ویری فکیشن کے باعث سست

کرپشن، بدعنوانی یا غیر شفاف عمل کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا، وزیرخوراک

 کراچی(سٹاف رپورٹر) وزیر خوراک سندھ مخدوم محبوب الزمان کی زیر صدارت محکمہ خوراک کااجلاس ہوا، سیکر ٹری خوراک نے آگاہ کیا کہ صوبہ بھر میں گندم خریداری مہم تسلسل کے ساتھ جاری ہے تاہم ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم میں ویری فکیشن کے عمل کے باعث خریداری کی رفتار وقتی طور پر سست رہی، اب تک تقریباً پانچ لاکھ گندم کی بوریوں کی خریداری مکمل کی جا چکی ہے اور آئندہ دنوں میں اس عمل کو مزید تیز کیا جائے گا۔ صوبائی وزیر نے واضح کیا کہ کسی قسم کی کرپشن، بدعنوانی یا غیر شفاف عمل کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا، خریداری کا عمل سست ضرور ہو سکتا ہے مگر شفافیت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ انہوں نے ہدایت کی کہ تمام گندم خریداری مراکز پر ضلعی انتظامیہ کی موجودگی کو یقینی بنایا جائے تاکہ شفافیت برقرار رہے اور آبادگاروں کا اعتماد بحال ہو۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ جو آبادگار حکومت کو گندم فراہم نہیں کریں گے انہیں آئندہ سبسڈی سے محروم رکھا جائے گا۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

نمرہ خان نے اپنے شوہر کا تعارف کروا دیا

عرفان خان کی گمشدہ فلم انتقال کے چھ سال بعد ریلیز

علیزے شاہ ڈرامے میں رومانوی منظر کے باعث تنقید کا شکار

دنانیر مبین پر فلم کی پروموشن کیلئے بولڈ لباس پہننے پر تنقید

جنت مرزا کو فلم میں کاسٹ کرنا بڑی غلطی تھی:سید نور

جین زی میری والدہ کے بیان کے معنی نہیں سمجھتے :سعدیہ فیصل

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان کا نقطۂ اعتراض
محمد اظہارالحق
خورشید ندیم
مولانا محمد ادریس کی شہادت
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
معرکۂ حق کے ایک سال بعد
عمران یعقوب خان
کنور دلشاد
کانسٹیٹیوشن ایونیو، اصل حقائق
کنور دلشاد
سعود عثمانی
مودی کے نئے ہتھکنڈے
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
حج وعمرے کے حوالے سے خواتین کے مسائل …( اوّل)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak