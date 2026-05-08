9 مئی مقدمات:پی ٹی آئی رہنماؤں کی عبوری ضمانتوں میں توسیع

اسد عمر ، اعظم سواتی، جمشید چیمہ ودیگر کی ضمانتوں میں 12جون تک توسیع ہوئی شاہ محمود کے وکلا سے دلائل طلب، علیمہ ودیگر کی حاضری معافی کی درخواستیں منظور

لاہور(کورٹ رپورٹر)انسداد دہشت گردی عدالت کے جج منظر علی گل نے9مئی کے جلاؤگھیراؤکے 6مقدمات میں پی ٹی آئی رہنماؤں اسد عمر ، اعظم سواتی، جمشید اقبال چیمہ، مسرت جمشید چیمہ، حافظ فرحت عباس ودیگر کی عبوری ضمانتوں میں 12جون تک توسیع کردی۔علاوہ ازیں عدالت نے علیمہ خان ، عظمیٰ خان اور فواد چودھری کی حاضری معافی کی درخواستیں بھی منظور کرلیں اوروکلا کو آئندہ سماعت پر دلائل مکمل کرنے کی ہدایت کردی، جے آئی ٹی رپورٹ میں علیمہ ، عظمیٰ سمیت تمام ملزم گناہ گار قرار دیئے گئے ہیں۔دوسری طرف فاضل جج نے جناح ہاؤس اور عسکری ٹاور حملہ کے مقدمات میں سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی ضمانت میں بھی 11 جون تک توسیع کر دی اورآئندہ سماعت پر ان کے و کیل سے دلائل طلب کر لئے ،شاہ محمود کے جیل وارنٹ پیپرز عدالت میں پیش کئے گئے تھے ۔

