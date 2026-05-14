صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تعلیمی نصاب میں حبِ الوطنی، معرکہ حق کے مضامین شامل ہونگے

  • پاکستان
تعلیمی نصاب میں حبِ الوطنی، معرکہ حق کے مضامین شامل ہونگے

نجی تعلیمی اداروں میں بھی معرکہ حق اورقومی یکجہتی کے پروگراموں کو نافذ کیا جائیگا عظمیٰ بخاری کی زیرِ صدارت اجلاس، نفرت انگیز مواد پھیلانے پر کارروائیاں تیز کرنیکا حکم

لاہور(سٹاف رپورٹر)وزیر اطلاعات و ثقافت پنجاب عظمیٰ بخاری کی زیرِ صدارت انفارمیشن سٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا۔نیشنل ایکشن پلان کے تحت قومی یکجہتی کے فروغ اور امن و امان کے قیام پراہم فیصلے کئے گئے ۔ سیکرٹری انفارمیشن طاہر رضا ہمدانی، ایڈیشنل سیکرٹری ہوم ماہم آصف ،ڈائریکٹر لاء شاہد امتیاز و دیگر حکام نے شرکت کی۔اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ نئی نسل میں جذبہ حب الوطنی پیدا کرنے کیلئے تعلیمی نصاب اور صبح کی دعا میں نیشنلزم کو شامل کیا جائے گا۔ کمیٹی نے نصاب میں معرکہ حق اور وطن پروری پر مبنی مضامین شامل کرنے پربھی اتفاق کیا۔ وزیر اطلاعات نے ہدایت کی کہ نجی تعلیمی اداروں میں بھی معرکہ حق اور قومی یکجہتی کے پروگراموں کو اسی جوش و جذبے سے نافذ کیا جائے جیسے سرکاری اداروں میں کیا جاتا ہے ،محرم کی آمد پروزیر اطلاعات نے نفرت انگیز مواد پھیلانے والوں کیخلاف کارروائیاں تیز کرنے کا حکم دیا اوراعلان کیا کہ انفارمیشن ڈیپارٹمنٹ اور ہوم ڈیپارٹمنٹ ملکر خصوصی سیل قائم کرینگے جو سوشل میڈیا پر کڑی نظر رکھے گا۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

ٹرمپ چین پہنچ گئے ،آج شی جن پنگ سے ملاقات

اسرائیلی وزیراعظم کی اماراتی صدر سے خفیہ ملاقات کا انکشاف

لبنان :جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی حملے ،22 افراد شہید

امریکی سینیٹ : ایران جنگ پر ٹرمپ کے اختیارات محدود کرنیکی قرارداد مسترد

کویت نے 4شہریوں کو غیر قانونی گرفتار کیا،جوابی کارروائی کا حق حاصل:ایران

امریکا کا دھمکی آمیزرویہ امن میں بڑی رکاوٹ :ایران

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کچھ آہ وزاری مزید
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
سفید پوشی سے کاچھا پوشی تک
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مزاحمت اور’سٹیٹس کو‘
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
بیساکھ
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
مہنگے پٹرول کا سستا حل
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
روحِ حج
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak