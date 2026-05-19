کراچی:کالعدم تنظیم کاانتہائی مطلوب دہشتگرد گرفتار،دھماکہ خیز مواد برآمد
کراچی (اسٹاف رپورٹر)کراچی میں پاکستان رینجرز سندھ اور محکمہ انسداد دہشت گردی نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے کالعدم تنظیم سے تعلق رکھنے والے انتہائی مطلوب دہشت گرد عبدالجبار سرکی کو گرفتار کرلیا۔۔۔
ملزم کو رئیس گوٹھ حب ریور روڈ چیک پوسٹ پر کارروائی کے دوران حراست میں لیا گیا۔ گرفتار دہشت گرد سی ٹی ڈی کی ریڈ بک میں انتہائی مطلوب ملزمان کی فہرست میں شامل تھا،رینجرز حکام کا کہنا ہے کہ عبدالجبار سرکی 2020 سے کالعدم سندھودیش ریپبلکن آرمی کے کمانڈر سجاد شاہ گروہ کا سرگرم رکن رہا ہے ۔ ملزم کے قبضے سے اسلحہ، ڈیٹونیٹر، بال بیرنگ اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد کیا گیا۔