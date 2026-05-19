پنجاب:گھٹنوں کی تبدیلی کے آپریشن بند، ڈیڑھ لاکھ مریض لاچار

پنجاب:گھٹنوں کی تبدیلی کے آپریشن بند، ڈیڑھ لاکھ مریض لاچار

سالانہ پروکیورمنٹ نہ ہونے پرسرکاری ہسپتالوں میں جوائنٹس امپلانٹس کی قلت مریض نجی ہسپتالوں سے مہنگے علاج پر مجبور،مسائل جلد حل ہونگے :سلمان رفیق

لاہور (بلال چودھری )سرکاری ہسپتالوں میں بجٹ بحران اورجوائنٹس امپلانٹس کی عدم دستیابی کے باعث آپریشن بند، لاہور سمیت پنجاب بھر میں گھٹنوں کی تبدیلی کے ڈیڑھ لاکھ مریض علاج کے منتظر ہیں ۔ ذرائع کے مطابق لاہور میں 50 ہزار سے زائد مریض گھٹنوں کی تبدیلی کے انتظار میں ہیں جبکہ پنجاب بھر میں یہ تعداد ڈیڑھ لاکھ سے تجاوز کرچکی ۔ذرائع کا کہنا ہے کہ سالانہ پروکیورمنٹ نہ ہونے کے باعث سرکاری ہسپتالوں میں جوائنٹس امپلانٹس کی شدید قلت برقرار ہے ، جس کے باعث جدید آپریشن تھیٹرز اور ماہر آرتھوپیڈک سرجنز موجود ہونے کے باوجود آپریشنز نہیں ہو پا رہے ، اس صورتحال کے باعث ہزاروں غریب مریض شدید اذیت میں مبتلا ہیں اور انہیں نجی ہسپتالوں سے مہنگا علاج کروانے پر مجبور ہونا پڑ رہا ہے۔

نجی ہسپتالوں میں گھٹنے کی تبدیلی کے ایک آپریشن پر 10 سے 12 لاکھ روپے تک خرچ آ رہا ہے جو متوسط اور غریب طبقے کی  پہنچ سے باہر ہے ۔ طبی ماہرین کے مطابق علاج میں تاخیر ایک گھٹنے کی خرابی کو دوسرے گھٹنے تک منتقل کر سکتی ہے ، بروقت آپریشن نہ ہونے سے مریض مستقل معذوری اور دیگر پیچیدگیوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔صوبائی وزیر صحت سپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر خواجہ سلمان رفیق کا کہنا ہے کہ بجٹ و پروکیورمنٹ سے متعلق مسائل جلد حل کر لیے جائیں گے ،غریب مریضوں کو علاج کی سہولت فراہم کرنا حکومت کی اولین ذمہ داری ہے ، صحت کے شعبے میں اصلاحات کے تحت آرتھوپیڈک سہولیات کو مزید بہتر بنایا جا رہا ہے۔

 

