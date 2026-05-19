جیکب آباد:گاؤں جلانیوالے 4ملزم ریمانڈ پرپولیس کے حوالے
سردار احمد علی، سردار صدام برڑو کے نام بھی مقدمے میں شامل کرنے کی استدعا سردار اور ایس ایچ او بھی عدالت طلب، 6 ملزم گرفتار کرچکے ہیں، ایس ایس پی
جیکب آباد (نمائندہ دنیا)جیکب آباد کی تحصیل ٹھل میں پسند کی شادی پردرجنوں گھروں کو جلانے کے مقدمے میں پولیس نے گرفتار 4 ملزموں کو انسداد دہشت گردی عدالت شکارپور میں پیش کردیا، جہاں عدالت نے مزید تفتیش کیلئے چاروں ملزمان کو 6 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کردیا، عدالت میں پیش ملزمان میں مرتضیٰ چنہ، محمد یوسف چنہ، عبدالرؤف چنہ اور جنید احمد چنہ شامل ہیں، تفتیشی حکام جسمانی ریمانڈ کی استدعا منظور کرلی گئی، ایس ایس پی جیکب آباد کیپٹن (ر) فیضان علی کے مطابق واقعے میں ملوث گرفتار ملزمان کی تعداد اب 6 ہوچکی ہے جبکہ دیگر نامزد ملزمان کی گرفتاری کے لیے مختلف مقامات پر چھاپے مارے جارہے ہیں، پولیس کے مطابق برڑو برادری کے گھروں کو آگ لگانے کے واقعے پر چنہ برادری کے 32 افراد کے خلاف مقدمہ درج ہے۔
دوسری جانب جلاؤ گھیراؤ کے مقدمے کے مدعی غلام شبیر برڑو نے عدالت میں درخواست دائر کرتے ہوئے سردار احمد علی چنہ اور سردار صدام حسین برڑو کے نام بھی مقدمے میں شامل کرنے کی استدعا کی ہے ، ادھر ایڈیشنل سیشن جج ٹو جیکب آباد کی عدالت نے ضابطہ فوجداری کی دفعہ 22-A کے تحت دائر درخواست پر سماعت کرتے ہوئے تھانہ میرپور برڑو کے ایس ایچ او سمیت دیگر فریقین کو نوٹس جاری کردیے ہیں، عدالت نے ایس ایچ او میرپور برڑو اور سردار صدام حسین برڑو، سردار احمد علی چنہ اور خدا ڈنو چنہ کو 20 مئی 2026 کو ذاتی حیثیت میں عدالت میں طلب کرلیا ہے ۔ درخواست گزار غلام شبیر برڑو نے اپنے وکیل کے توسط سے دائر درخواست میں موقف اختیار کیا ہے کہ گھروں کو نذر آتش کرنے کے واقعے میں مذکورہ افراد کو بھی شامل تفتیش کیا جائے۔