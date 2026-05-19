کوئٹہ:معدنیات نکالنے والی کمپنی کے 3کارکن قتل، پل بنانیوالی مشینری نذر آتش
کوئٹہ(آن لائن)دالبندین کے علاقے سے 3 افراد کی گولیاں لگی لاشیں برآمد ہوئی ہیں جن کو ہسپتال منتقل کردیا گیا ہے ،مقتولیں معدنیات نکالنے والی کمپنی میں کام کر تے تھے۔۔۔
ان کے نام ظہیر احمد، وسیم سکنہ سرگودھا اور افضل سکنہ چنیوٹ معلوم ہوئے ہیں ،ان کوفائرنگ کر کے موت کے گھاٹ اتارا گیا اور لاشیں قومی شاہراہ کے قریب پھینک دی گئیں، دوسری طرف تمپ کے علاقے میں نامعلوم افراد نے پل تعمیر کرنے والی کمپنی کے کیمپ پر حملہ کرکے مشینری کو نذر آتش کردیا اور گاڑیاں لے گئے۔