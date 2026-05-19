امریکا ،ایران کی ایک دوسرے پر بداعتمادی ،پاکستان پر اعتماد
دونوں جنگ نہیں چاہتے ،مکمل اعتمادبھی نہیں ، بالواسطہ رابطے جاری
( تجزیہ:سلمان غنی)
ایران کی جانب سے امریکہ کے ساتھ مذاکراتی عمل کی تصدیق اور اس میں پاکستانی کردارکی تائید سے ظاہر ہو رہا ہے کہ فریقین میں ایک دوسرے میں بالواسطہ رابطوں کا عمل جاری ہے اور وہ مختلف ایشوز پر اپنی تجاویز بھی ایک دوسرے کوبھیج رہے ہیں اور اس طرح سے مذاکراتی اور ثالثی جاری ہے ، ایران تو مذاکراتی عمل کے حوالے سے مفاہمانہ طرز عمل پر گامزن ہے اور ان کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ہماری توجہ جنگ کے خاتمہ پر مرکوز ہے جبکہ دوسری جانب امریکی انتظامیہ نے پانچ سخت شرائط رکھ دی ہیں اور اسے حتمی قرار دیا ہے ،لہٰذا اس امر کا تجزیہ ضروری ہے کہ مذاکراتی عمل میں رکاوٹ کیا ہے ،امریکہ کے طرز عمل کو طاقت، مفادات، داخلی سیاست اور عالمی حکمت عملی کے تناظر میں دیکھنا ضروری ہے ، ایران کی جانب سے اختیار کئے جانے والے مفاہمانہ طرز عمل کی وجہ اس پر موجود معاشی دباؤ اور پابندیاں ہیں۔ ایران برسوں سے امریکی پابندیوں تیل کی برآمدات پر قدغن اور مالی دباؤ کا شکار ہے اور وہ جانتاہے کہ امریکہ اوراسرائیل کے ساتھ کھلی جنگ خطے کو تباہ کن صورتحال میں لے جاسکتی ہے اس لئے وہ ثالثی، سفارتکاری اور بالواسطہ مزاحمت کو ترجیح دیتا ہے۔
چین خطہ میں استحکام چاہتا ہے تاکہ توانائی کے راستے محفوظ رہیں اس لئے ایران پر بھی دباؤ ہے کہ مکمل تصادم سے بچے ۔ جہاں تک امریکہ کے جارحانہ طرز عمل کا سوال ہے تو امریکہ نہیں چاہتا ہے کہ ایران خطے میں طاقت بنے اور چونکہ امریکی پالیسی میں اسرائیل کی سلامتی انکا بنیادی عنصر ہے جبکہ ایران کا خصوصی ٹارگٹ اسرائیل ہے تو اس لئے واشنگٹن کا تہران بارے طرز عمل سخت ہے ،امریکہ کی حکمت عملی ہمیشہ پہلے سخت دباؤ اور پھر مذاکرات کی ہوتی ہے تاکہ مخالف فریقین دباؤ میں آئے اور زیادہ رعاتیں دے ،زمینی حقائق یہی ہیں کہ دونوں ممالک جنگ بھی نہیں چاہتے اور مکمل اعتماد نہیں رکھتے اس کشمکش میں کبھی مذاکرات کبھی دھمکیاں اور کبھی محدودکشیدگی سامنے آتی رہتی ہے ۔ جہاں تک پاکستان کے ثالثی کا سوال ہے تو پاکستان کی جانب سے یہ عمل اور کردار اس خطے کے مفادمیں ہے اور پاکستان اس کے لئے سرگرم عمل ہے ،پاکستان کے حق میں یہ بات بہت اہم ہے کہ فریقین کی ایک دوسرے کے خلاف توبداعتمادی ہے ، مگر پاکستان پر اس کا اعتماد ہے جس کا اظہار کرتے نظر آتے ہیں۔ پاکستان خود معاشی اور سیاسی دباؤ میں ہے ،اس کی کوشش ہے کہ یہ جنگ سے بچے کیونکہ کسی بڑی جنگ کا پہلا اثر پاکستان کی معیشت اورسلامتی پر آئے گا۔
لہٰذا وہ پل کا کردار ادا کر رہا ہے ، بعض ماہرین کے مطابق اگر چین کا پس پردہ کردار اور جماعت جاری رہتی ہے تو پاکستان کا کردار مزید موثر ہوسکتا ہے اب تک کی صورتحال میں پاکستان امن معاہدے کرانے میں تو کامیاب نہیں ہوا مگر کشیدگی کم کرانے ، رابطہ بحال کرنے اورغلط فہمیوں کے ازالہ میں اپنا کردار اہم ہے ،امریکہ کی پانچ شرائط پر ایران کے لچک کے امکانات کم ہیں لیکن محدود لچک خارج از امکان بھی نہیں،پاکستان چین اور خلیجی ممالک کی کوشش یہ ہے کہ ایران کسی حد تک لچک دکھائے تاکہ خطہ بڑی جنگ سے بچ جائے ،امریکی مبصرین یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ ایران کی جانب سے محدود یقین دہانیاں چاہتا ہے ، امریکہ کی مکمل پسپائی کا امکان کم ہے جبکہ ایران چاہتا ہے کہ کسی طرح ثالثی اور مفاہمتی عمل کارگر ہو اور جنگ کی کیفیت سے نکلا جائے اور اب ایران کی جانب سے اختیار کئے جانے والے طرز عمل سے ظاہر ہوتا وہ ڈیڈ لاک کے خلاف ہے اس لئے وہ پاکستان کے ثالثی عمل کی تائید کرتا نظر آتا ہے۔