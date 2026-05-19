سینیٹ کمیٹی قومی ورثہ:اختیارات منتقلی کیلئے بل متفقہ منظور
اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے ، خصوصی رپورٹر)سینیٹ کی قائمہ کمیٹی قومی ورثہ و ثقافت کے اجلاس میں قومی ورثہ و ثقافت ڈویژن اور قائداعظم مزار مینجمنٹ بورڈ (QMMB)سے متعلق قانون سازی اور انتظامی امور پر غور کیا گیا۔
چیئرمین ہدایت اللہ خان کی زیر صدارت اجلاس میں کمیٹی کو آگاہ کیا گیا کہ مصطفیٰ امپیکس کیس کے فیصلے کے بعد حکومت کی اصطلاح تمام انتظامی فیصلوں، بشمول نچلے درجے کے ملازمین کی تقرریوں اور سروس کی شرائط میں ترامیم کیلئے وسیع پیمانے پر استعمال کی جا رہی ہے ۔ ایسے معاملات کیلئے وفاقی کابینہ سے منظوری لینا ضروری ہوتا ہے جس سے انتظامی تاخیر اور طریقہ کار کی پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں۔ حکومت کی جگہ حسبِ ضرورت متعلقہ ڈویژن یا وزیر کی اصطلاح استعمال کی جائے تاکہ اختیارات متعلقہ حکام کو منتقل اور انتظامی امور کو مؤثر بنایا جا سکے۔ کمیٹی نے بل کی متفقہ منظوری دے دی۔
سینیٹر وقار مہدی نے قائداعظم مزار مینجمنٹ بورڈ کے پانچوں اجلاسوں کے منٹس، فیصلوں اور عملدرآمد کی تفصیلات طلب کر لیں، انہوں نے مزار کے احاطے میں سکیورٹی کے مؤثر انتظامات کیلئے آئی جی پولیس جبکہ کمیٹی نے کراچی کے نمائندے بورڈ میں شامل کرنے ، مزار کی بہتری کیلئے چاروں صوبوں، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان سے 50 ملین روپے فراہمی کی سفارش کی اور قومی ورثہ و ثقافت ڈویژن کے امور اور مزار قائد کے جاری کاموں کی نگرانی کیلئے ذیلی کمیٹی قائم کرنے کا بھی فیصلہ کیا۔