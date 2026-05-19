برطرفیاں،تنخواہ عدم ادائیگی،میٹروبس ملازمین سراپااحتجاج
انتظامیہ نے 200 ملازمین کو بغیر نوٹس نکالا،2ماہ کی تنخواہ بھی نہیں دی:مظاہرین
راولپنڈی(نیوزرپورٹر،خبرنگار)میٹرو بس سروس کے 200 ملازمین کی بیک جنبشِ قلم برطرفیوں اور گزشتہ 2 ماہ سے تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر میٹرو بس سروس ملازمین سراپا احتجاج بن کر میٹرو ٹریک پر نکل آئے ملازمین نے احتجاجاً ٹریک بلاک کر دیا جس سے جڑواں شہروں کے درمیان میٹرو بس سروس مکمل طور جام ہوگئی ہے جس سے دفتری اوقات میں طلبا و طالبات اور ملازمت پیشہ مرد وخواتین کو شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑا ،اس مقصد کے لئے میٹرو بس سروس کے تمام برطرف مرد وخواتین ملازمین پیر کی صبح پوٹھوہار میٹرو بس سٹیشن پر جمع ہوگئے اور میٹرو انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی کی، متاثرہ ملازمین کا موقف تھا کہ میٹرو بس انتظامیہ نے 200 سے زائد ملازمین کو بغیر نوٹس کے نوکریوں سے برطرف کیا ان ملازمین کی برطرفی یکم مئی سے شروع کی گئی جو تاحال جاری ہے۔
جبکہ برطرف ملازمین کو (مارچ اور اپریل) کے 2 ماہ کی تنخواہیں بھی ادا نہیں کی گئیں۔علاوہ ازیں میٹرو ملازمین نے نو نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کر دیا ،جس میں مطالبات پیش کیے گئے کہ 40 ہزار روپے ماہانہ تنخواہ دی جائے ، ہر ماہ 4 ہفتہ وار چھٹیاں اور 2 ایمرجنسی چھٹیاں دی جائیں،جرمانوں کا سلسلہ بند کرکے تنخواہ وقت پر ادا کی جائے ،ہر ماہ پانچ ہزار روپے نقد وصولی کا حساب کیا جائے ،بجٹ کے مطابق بڑھنے والے 3 ہزار روپے پورے سال نہیں دیئے گئے ، ان کا حساب اور ادائیگی کی جائے ،ہمارے تمام پرانے اور موجودہ بقایاجات فوری کلیئر کیے جائیں، 42 ہزار روپے پر دستخط کرواکر صرف 37 ہزار روپے ملتے ہیں وضاحت کی جائے۔