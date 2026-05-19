صدر ٹرمپ الٹی میٹم مبہم دے رہے ہیں :عادل انجم
یہی لگتا ہے آنیوالے دنوں میں کوئی فوجی کارروائی ہو گی :ماہر عالمی امور نقوی کی ایران موجودگی دنیا کیلئے پیغام:پروگرام ’’دنیا مہر بخاری کیساتھ ‘‘
لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک)ماہربین الاقوامی امور عادل نجم نے کہا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ اس بارکی طرح پہلے بھی کئی بار ایران پر حملے کی دھمکیاں دے چکے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آرہی ان کے ذہن میں کیا ہے ،صدر ٹرمپ الٹی میٹم مبہم دے رہے ہیں ۔دنیا نیوز کے پروگرام ’’دنیا مہر بخاری کے ساتھ ‘‘میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ اس کا مطلب یہ بھی ہوسکتا ہے ،آخری باری دے رہا ہوں ،اس میں کوئی دو رائے نہیں،اس کاحل مذاکرات ہی ہیں ،مجھے یہی لگتا ہے آنے والے دنوں میں کوئی نہ کوئی فوجی کارروائی ہو گی ،ایران کی طرف سے تجاویز بھیجی جاچکی ہیں، اب یہ نہیں پتا کونسی ایسی تجاویز ہوسکتی ہیں جس پر صدر ٹرمپ کہے یہ ٹھیک ہیں۔
ماہر بین الاقوامی امور نے مزید کہا کہ ایشوز دو ہی ہیں،پہلا ایشو ہرمز کو کھولنے کا ہے ، دوسرا بڑا مسئلہ فنانشل ہے ،ایران کے منجمد اکاؤنٹ ، جنگ میں ہونیوالا نقصان ہے ، اس کے علاوہ کسی چیز پر بات نہیں ہوسکے گی کیونکہ ایران اس کے علاوہ بات کر ہی نہیں سکتا،جب ان معاملات پر فیصلہ ہوجائے گا تو پھر نیو کلیئر ایشو پر دونوں فریق ہی مان جائیں گے ۔ عادل نجم نے کہا کہ محسن نقوی کا ایران میں موجود ہونا بھی اہم بات ہے ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی ایگریمنٹ آنے والا ہے تاہم یہ دنیا کیلئے سگنل ہے کہ ابھی تک گفتگو ختم نہیں ہوئی، اس سے دنیا کو پیغام مل رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ معاملات چل ر ہے ہیں۔