حسان نیازی کی اعتراضی درخواست پر سماعت ملتوی

بانی پی ٹی آئی کے بھانجے نے اپنی ملٹری کورٹ حوالگی کو چیلنج کر رکھا ہے

لاہور(کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ کے جسٹس شہرام سرور چودھری اور جسٹس طارق ندیم پر مشتمل دو رکنی بینچ نے حسان نیازی کی اعتراضی درخواست پر سماعت 17 جون تک ملتوی کردی ۔ بانی پی ٹی آئی کے بھانجے حسان نیازی نے اپنی ملٹری کورٹ حوالگی کو چیلنج کر رکھا ہے ۔عدالت نے سپیشل پراسیکیوٹر منیر احمد بھٹی کی عدم دستیابی پر سماعت ملتوی کردی۔ رجسٹرار آفس نے درخواست کے ناقابل سماعت ہونے کا اعتراض عائد کیا ہے ۔عدالت نے رجسٹرار  آفس کے اعتراضات اور درخواست کے قابل سماعت ہونے پر دلائل طلب کر رکھے ہیں۔

 

 

