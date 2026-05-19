موسمیاتی تبدیلیوں کے بڑھتے خطرات کا سامنا:احسن اقبال
گلگت اوردیگر علاقوں میں پگھلتے گلیشئرز سیلابی خطرات بڑھانے کا سبب :وفاقی وزیر ماحولیاتی خطرات تمام ممالک کا مشترکہ مسئلہ :لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر کا بھی خطاب
اسلام آباد (اے پی پی)وفاقی وزیربرائے منصوبہ بندی و ترقی احسن اقبال نے کہا ہے کہ پاکستان کو موسمیاتی تبدیلیوں کے بڑھتے خطرات کا سامنا ہے ،گلگت بلتستان، خیبرپختونخوا اور دیگر علاقوں میں تیزی سے پگھلتے گلیشئرز سیلابی خطرات میں اضافے کا باعث ہیں۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز این ڈی ایم اے کے زیر اہتمام آبی و زمینی خطرات سے نمٹنے کے حوالے سے دوسرے پاک چین سمپوزیم کے افتتاحی سیشن سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔سمپوزیم میں اقوام متحدہ، سفارت کاروں، ماہرین اور محققین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔این ڈی ایم اے ہیڈ کواٹرزمیں شروع دو روزہ سمپوزیم کا آج آخری روز ہے جس میں دونوں ممالک کے ماہرین ممکنہ خطرات سے نمٹنے کیلئے اپنی تحقیق اور تجربات کا تبادلہ کریں گے۔ چیئرمین این ڈی ایم اے لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک نے شرکا سے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ این ڈی ایم اے آفات کے بعد ردعمل کے بجائے پیشگی اقدامات اور جدید ابتدائی وارننگ سسٹم کی جانب گامزن ہے ،موسمیاتی تبدیلی اور ماحولیاتی خطرات تمام ممالک کا مشترکہ مسئلہ ہے ، حل کیلئے مشترکہ اقدامات وقت کی ضرورت ہیں ،ہندوکش، قراقرم اور ہمالیہ خطہ پاکستان چین کو مشترکہ قدرتی آفات کے خطرات سے دوچار کرتا ہے ، پاکستان اور چین ممکنہ خطرات کے تدارک کے لیے مشترکہ اقدامات جاری رکھیں گے ۔