39 نئے سول ججز کم مجسٹریٹس لاہور میں خالی اسامیوں پر تعینات

  • پاکستان
تمام جوڈیشل افسروں کو کل رجسٹرار لاہور ہائیکورٹ آفس رپورٹ کرنے کی ہدایت ججز ذمہ داریاں سنبھالنے سے قبل جوڈیشل اکیڈمی میں عہدے کا حلف اٹھائیں گے

لاہور (کورٹ رپورٹر )لاہور ہائیکورٹ نے 39 نئے سول ججز کم مجسٹریٹس کو لاہور میں خالی اسامیوں پر تعینات کر دیا ہے ،ان جوڈیشل افسروں کو باقاعدہ امتحانی مراحل اور انٹرویوز کے بعد پنجاب بھر سے منتخب کر کے لاہور میں تعینات کیا گیا ہے ۔ ہائیکورٹ کی جانب سے جاری نوٹیفکیشن کے مطابق نئے تعینات تمام سول ججز کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ کل 20 مئی کو صبح 11 بجے رجسٹرار لاہور ہائیکورٹ کے دفتر رپورٹ کریں۔حکام کے مطابق تمام ججز اپنی ذمہ داریاں سنبھالنے سے قبل پنجاب جوڈیشل اکیڈمی لاہور میں منعقدہ تقریب میں عہدے کا حلف اٹھائیں گے ، حلف برداری تقریب کی صدارت چیف جسٹس لاہور ہائیکورٹ کریں گی۔

لاہور تعینات کئے جانے والے ان نئے ججز میں مزمل ملک، مستنصر اشرف، سلطان امین، اقراء مقدس، عروج سکندر، محمد عون، ثانیہ یاسمین، عقیل سعید، معاذ علی ، ام کلثوم،باسل فواد بٹ، صبا نواز، نور فاطمہ رزاق، خرم مجید، عاطف ستار، ساحر علی خان، فضہ طارق، صفوانہ حسن، کومل عروج ، رابعہ سیف،عدیل اشرف، مریم شاہد، زنیش کرامت، عروج اعجاز، محمد عثمان، علی احمد ہیر، تہمینہ، سارہ انوس، کوثر طیبہ سلطانہ اور جویریہ محبوب الٰہی،محمد احسن رضا، سائرہ سیف، سید وفا عباس، اقراء خالد، صبا سرور بھٹی، تیمور ظفر، عطیہ حنیف، وجیہہ زینب اور سہیل کرامت شامل ہیں۔

 

