عدالتی اداروں کو عالمی معیار کے نظم و نسق اپنانا ہونگے :چیف جسٹس
عوامی اعتماد کے فروغ اور بہتر خدمات کی فراہمی کیلئے اصلاحات ناگزیر ،شفافیت پرتوجہ مرکوز سپریم کورٹ میں خصوصی تربیتی نشستوں کے اختتام پرتقریب،افسروں میں اسنادتقسیم
اسلام آباد(دنیا نیوز) چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی نے کہا ہے جدید عدالتی اداروں کو عالمی معیار کے نظم و نسق اپنانا ہوں گے ۔سپریم کورٹ میں خصوصی تربیتی نشستوں کے اختتام پر تقریب کا انعقاد کیا گیا، تقریب میں عدالتی افسران اور اہلکاروں میں اسناد بھی تقسیم کی گئیں۔تقریب میں چیف جسٹس پاکستان، رجسٹرار سپریم کورٹ اور دیگر اعلیٰ سرکاری حکام نے شرکت کی۔چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہامعیاری انتظامی نظام اور مضبوط نگرانی اہم ہے ، جدید عدالتی اداروں کو عالمی معیار کے نظم و نسق اپنانا ہوں گے ۔چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا عوامی اعتماد کے فروغ اور بہتر خدمات کی فراہمی کیلئے اصلاحات ناگزیر ہیں، اصلاحاتی حکمت عملی میں شفافیت اور نظام کی بہتری پر توجہ مرکوز ہے۔