تحفظ پراپرٹی ایکٹ کے تحت نئے ٹربیونلز آئندہ ہفتے تک قائم ہوجائینگے
لاہور(کورٹ رپورٹر)چیف جسٹس لاہور ہائیکورٹ عالیہ نیلم نے شہریوں کی جائیدادوں پر قبضے کے مقدمات کیلئے ٹربیونلز کے قیام سے متعلق دائر درخواست واپس لینے کی بنا پر خارج کر دی۔
عدالت نے ریمارکس میں کہا کہ تحفظ پراپرٹی ایکٹ کے تحت نئے ٹربیونلز آئندہ ہفتے تک قائم ہوجائیں گے ،شہریوں کی جائیدادوں پر قبضہ کرنے والے جلد قانون کی گرفت میں ہوں گے ،سیشن عدالتوں کے ججوں کے تبادلوں کی وجہ سے ٹربیونلز نہیں بن سکے تھے ،اگر ان ججوں کو ٹربیونلز میں تعینات کرتے تو تبادلوں کے سبب مشکلات پیش آنی تھیں۔