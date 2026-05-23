صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رکن اسمبلی،میڈیا شخصیت کا معاملہ سختی سے حل کیا جائیگا،وزیراعلیٰ

  • پاکستان
رکن اسمبلی،میڈیا شخصیت کا معاملہ سختی سے حل کیا جائیگا،وزیراعلیٰ

کسی خاتون کے استحصال کرنے کی کوشش میں ملوث شخص کو نہیں بخشوں گی عورت کا استحصال کرنیوالے اس کو واضح ، سنجیدہ وارننگ سمجھیں، ایکس پر پیغام

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)وزیراعلیٰ مریم نوازشریف نے ایکس پر جاری بیان میں کہا ہے کہ ن لیگ کے رکن صوبائی اسمبلی اور میڈیا شخصیت کا معاملہ ایک ذاتی مسئلہ ہے ، اسے میرٹ اور قانون کے مطابق سختی سے حل کیا جائے گا ،وزیر اعلیٰ نے کہا کہ کسی بھی خاتون کو ہراساں کرنے ،دھمکیاں دینے یا استحصال کرنے کی کوشش میں ملوث پائے جانے والے کو نہیں بخشوں گی ،کوئی بھی فرد قانون سے بالاتر نہیں ہے ،انہوں نے کہا کہ ریاستی ادارے اپنے فرائض آزادانہ، غیر جانبداری اور آئین و قانون کے مطابق سرانجام دیں گے ،عورت کا استحصال کرنے کی کسی بھی کوشش کا سختی سے مقابلہ کیا جائے گا۔مریم نواز نے کہا کہ اس میں ملوث ہر شخص اس کو ایک واضح اور سنجیدہ وارننگ سمجھیں،سیاسی دباؤ ڈالنے ، اثر و رسوخ کا غلط استعمال کرنے ، یا ذاتی مواد کو عوامی طور پر جاری کرنے کی دھمکیوں کے ذریعے عورت کا استحصال کرنے کی کسی بھی کوشش کا سختی سے مقابلہ کیا جائے گا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج:کاروباری ہفتے کا مندی پر اختتام،45ارب خسارہ

چاندی 8034، سونا 475362 روپے تولہ پر مستحکم

مرکنٹائل ایکسچینج میں 30ارب روپے کے سودے

ای ایف یو لائف اورڈسکاؤنٹ ورلڈکی اسٹریٹجک شراکت

پاکستان پام آئل درآمد کرنیوالا چوتھا بڑا ملک بن گیا

اسٹیٹ بینک نے عیدالاضحی کی تعطیلات کا اعلان کردیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
خاندان خطرات کی زد میں !
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
کس کس بات کا رونا روئیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جنگل کا قانون
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
عوام ہی قربانی کا بکرا کیوں؟
افتخار احمد سندھو
اُم ایمن
بنگال میں جمہوریت کی پامالی
اُم ایمن
مفتی منیب الرحمٰن
حاجی کیلئے عرفہ کے دن روزہ رکھنے کا حکم
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak