رکن اسمبلی،میڈیا شخصیت کا معاملہ سختی سے حل کیا جائیگا،وزیراعلیٰ
کسی خاتون کے استحصال کرنے کی کوشش میں ملوث شخص کو نہیں بخشوں گی عورت کا استحصال کرنیوالے اس کو واضح ، سنجیدہ وارننگ سمجھیں، ایکس پر پیغام
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)وزیراعلیٰ مریم نوازشریف نے ایکس پر جاری بیان میں کہا ہے کہ ن لیگ کے رکن صوبائی اسمبلی اور میڈیا شخصیت کا معاملہ ایک ذاتی مسئلہ ہے ، اسے میرٹ اور قانون کے مطابق سختی سے حل کیا جائے گا ،وزیر اعلیٰ نے کہا کہ کسی بھی خاتون کو ہراساں کرنے ،دھمکیاں دینے یا استحصال کرنے کی کوشش میں ملوث پائے جانے والے کو نہیں بخشوں گی ،کوئی بھی فرد قانون سے بالاتر نہیں ہے ،انہوں نے کہا کہ ریاستی ادارے اپنے فرائض آزادانہ، غیر جانبداری اور آئین و قانون کے مطابق سرانجام دیں گے ،عورت کا استحصال کرنے کی کسی بھی کوشش کا سختی سے مقابلہ کیا جائے گا۔مریم نواز نے کہا کہ اس میں ملوث ہر شخص اس کو ایک واضح اور سنجیدہ وارننگ سمجھیں،سیاسی دباؤ ڈالنے ، اثر و رسوخ کا غلط استعمال کرنے ، یا ذاتی مواد کو عوامی طور پر جاری کرنے کی دھمکیوں کے ذریعے عورت کا استحصال کرنے کی کسی بھی کوشش کا سختی سے مقابلہ کیا جائے گا۔