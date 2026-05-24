پاکستان برطانیہ کا سکیورٹی، تجارت، سرمایہ کاری میں تعاون بڑھانے پر اتفاق
دونوں ملکوں کے معاشی تعلقات مضبوط، شہباز شریف اور سکیورٹی ایڈوائزر جوناتھن پاول کے درمیان اہم ملاقات ہوئی پاکستان میں 200برطانوی کمپنیاں فعال ،سرمایہ کاری 910ارب،تجارت بڑھ کر بلندترین سطح پر پہنچ گئی:جین میریٹ
اسلام آباد(خصوصی نیوزرپورٹر)برطانیہ کی ہائی کمشنر جین میریٹ نے کہا ہے کہ پاکستان سفارتی، اقتصادی اور اسٹریٹجک شراکت داریوں کو مزید مستحکم بنانے کیلئے عالمی سطح پر فعال روابط کو فروغ دے رہا ہے ،پاکستان اور برطانیہ کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا ہے ۔ وزیراعظم شہباز شریف اور برطانوی نیشنل سکیورٹی ایڈوائزر جوناتھن پاول کے درمیان اہم ملاقات ہوئی۔ سکیورٹی، تجارت، سرمایہ کاری اور ترقیاتی تعاون کو مزید وسعت دینے پر اتفاق کیا گیا۔ برطانیہ نے پاکستان سے مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔
اس حوالے سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ نے کہا کہ پاکستان اور برطانیہ میں مضبوط معاشی تعلقات ہیں اور برطانیہ یورپ میں پاکستان کا اہم ترین اقتصادی شراکت دار ہے ۔ برطانیہ کی 200 سے زائد کمپنیاں پاکستان میں فعال ہیں جبکہ مجموعی سرمایہ کاری 910 ارب روپے سے تجاوز کر چکی ہے ۔ برطانیہ پاکستان کی تیسری بڑی برآمدی منڈی ہے جبکہ برطانوی کمپنیوں کی موجودگی پاکستانی معیشت پر اعتماد کی عکاس ہے ، دوطرفہ تجارت گزشتہ سال 6 ارب ڈالر سے بڑھ کر ابتک کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے ۔ برطانوی کمپنیاں پاکستان میں روزگار، ٹیکنالوجی منتقلی، ٹیکس ریونیو اور برآمدات کے فروغ میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ یہ مضبوط اشتراک پائیدار ترقی، سرمایہ کاری کے فروغ اور معاشی استحکام کی بنیاد مزید مستحکم کر رہا ہے ۔