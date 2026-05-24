صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد،جعلی ویزا پر برطانیہ جانیوالے 2افغان شہری آف لوڈ

  • پاکستان
اسلام آباد،جعلی ویزا پر برطانیہ جانیوالے 2افغان شہری آف لوڈ

پاسپورٹس پر چسپاں پاکستانی امیگریشن سٹیمپ اور ویزے جعلی پائے گئے دونوں تفتیش کیلئے ایف آئی اے اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل اسلام آباد منتقل

اسلام آباد (اے پی پی) ایف آئی اے امیگریشن نے اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر جعلی پاکستانی ویزوں اور جعلی امیگریشن سٹیمپ پر سفر کرنے والے دو افغان شہریوں کو آف لوڈ کر دیا۔ایف آئی اے حکام کے مطابق مسافر قطر ایئرویز کی پرواز QR-633 کے ذریعے برطانیہ جا رہے تھے ، تفصیلی جانچ پڑتال کے دوران ان کے پاسپورٹ پر چسپاں پاکستانی امیگریشن سٹیمپ اور پاکستانی ویزے جعلی اور مشکوک پائے گئے ، تصدیق کے دوران IBMS اور POVS سسٹم میں مسافروں کا کوئی سفری ریکارڈ نہیں ملا، دونوں مسافروں کو مزید قانونی  کارروائی اور تفتیش کے لیے ایف آئی اے اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل اسلام آباد منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ ان کے پاسپورٹس، بورڈنگ پاس، موبائل فون اور دیگر متعلقہ دستاویزات تحویل میں لے لی گئی ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

وزیراعظم کے دورہ چین کا آغاز ، پہلے روز 2 اہم مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط

امریکی وزیر خارجہ کی مودی کو وائٹ ہاؤس کے دورے کی دعوت

چین نے تائیوان کے گرد سوسے زائد بحری جہاز تعینات کر دئیے

امریکا ایران جنگ، ٹرمپ کو سیاسی و سفارتی دباؤ کا سامنا

نیو یارک میں جوہری عدم پھیلاؤ مذاکرات ناکام

معاشی مشکلات، 27ممالک کا مدد کیلئے ورلڈبینک سے رجوع

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
مٹی میں چراغ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
امریکہ کو مروڑ پڑ رہے ہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
A Few Good Men
رؤف کلاسرا
رشید صافی
دو محاذوں پر شکست
رشید صافی
عمران یعقوب خان
سکھائے کس نے اسماعیل کو آدابِ فرزندی
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک چین 75سالہ دوستی کا روشن سفر
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak