صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ریٹائرڈ افسر کی پنشنری مراعات وزیراعلیٰ کو 3 ماہ میں ترقی کا نوٹیفکیشن جاری کرنیکی ہدایت

  • پاکستان
ریٹائرڈ افسر کی پنشنری مراعات وزیراعلیٰ کو 3 ماہ میں ترقی کا نوٹیفکیشن جاری کرنیکی ہدایت

کراچی (سٹاف رپورٹر)سندھ ہائیکورٹ نے محکمہ بلدیات کے ریٹائرڈ افسر کی پروفارما ترقی اور پنشنری مراعات سے متعلق توہین عدالت کی درخواست نمٹاتے ہوئے وزیراعلیٰ سندھ کو 3 ماہ میں ترقی کا نوٹیفکیشن جاری کرنے کی ہدایت کردی۔

سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچ کے روبرو ایڈیشنل ایڈووکیٹ جنرل سندھ نے عملدرآمد رپورٹ جمع کرائی۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ سندھ ہائی کورٹ کے 31 اکتوبر 2025 کے حکم کی روشنی میں چیف سیکریٹری سندھ کے دفتر میں اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں درخواست گزار کو ریٹائرمنٹ کی تاریخ 31 اکتوبر 2023 سے پروفارما ترقی دینے اور اس کے نتیجے میں تمام پنشنری فوائد دینے کے معاملے پر غور کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق سروسز، جنرل ایڈمنسٹریشن اینڈ کوآرڈی نیشن ڈپارٹمنٹ کے سیکشن آفیسر کی جانب سے 7 اپریل 2026 کو جاری مراسلے کے بعد معاملہ سندھ لوکل گورنمنٹ بورڈ کے سامنے رکھا گیا، جہاں غور و خوض کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ درخواست گزار کو صرف پنشنری فوائد کے لیے گریڈ 20 میں ریٹائر تصور کیا جائے ، تاہم اس کے لیے مجاز اتھارٹی کی منظوری ضروری ہوگی۔رپورٹ میں مزید کہا گیا سندھ سول سرونٹس سروس رولز 2020 کے رول 8 کے تحت ایسے معاملات میں وزیراعلیٰ سندھ مجاز اتھارٹی ہیں، لہٰذا معاملہ منظوری کے لیے وزیراعلیٰ سندھ کو بھجوا دیا گیا ہے ۔ عدالت نے درخواست نمٹاتے ہوئے ہدایت کی کہ مجاز اتھارٹی یعنی وزیراعلیٰ سندھ تین ماہ کے اندر درخواست گزار کی پروفارما ترقی کا نوٹیفکیشن جاری کریں اور اس سے متعلق رپورٹ ایم آئی ٹی ٹو کے ذریعے عدالت میں جمع کرائی جائے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

عیدی لینے پر پولیس اہلکاروں کیخلاف بھیک مانگنے کے مقدمات

1کروڑ 80لاکھ کی ڈکیتی ،اطلاع دینے والا ماسٹرمائنڈنکلا

گرفتاری کا خوف ، بیٹی سے زیادتی کے ملزم کی خود کشی

موٹر وے پرنامعلوم گاڑی خاتون کی لاش پھینک کرفرار

پشاور، جعلی شناختی کارڈبنوانے پر14افغان شہری گرفتار

زمینوں کے کھاتے تبدیل رجسٹرار آفس کاکلرک گرفتار

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
مٹی میں چراغ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
امریکہ کو مروڑ پڑ رہے ہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
A Few Good Men
رؤف کلاسرا
رشید صافی
دو محاذوں پر شکست
رشید صافی
عمران یعقوب خان
سکھائے کس نے اسماعیل کو آدابِ فرزندی
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک چین 75سالہ دوستی کا روشن سفر
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak