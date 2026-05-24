صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لائٹ ڈیزل 1روپیہ 62پیسے ، جیٹ فیول 2روپے 10 پیسے مہنگا

  • پاکستان
لائٹ ڈیزل 1روپیہ 62پیسے ، جیٹ فیول 2روپے 10 پیسے مہنگا

جہازوں میں استعمال ہونیوالے ایندھن کی قیمت 332روپے 32پیسے لٹر ہوگئی لائٹ ڈیزل کی قیمت اضافے کے بعد 275 روپے 54 پیسے فی لٹر مقرر کردی گئی

اسلام آباد (دنیا نیوز)لائٹ ڈیزل اور جہازوں میں استعمال ہونیوالا ایندھن مہنگا کر دیا گیا۔نوٹیفکیشن کے مطابق لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 1روپے 62پیسے  اضافہ کیا گیا ہ۔لائٹ ڈیزل کی قیمت273.92 روپے سے بڑھ کر 275.54 روپے لٹر ہو گئی جبکہ جیٹ فیول کی قیمت میں 2 روپے 10پیسے اضافہ کیا گیا جسکے بعد جیٹ فیول کی قیمت 330 روپے 22 پیسے سے بڑھ کر 332 روپے 32 پیسے لٹر ہوگئی۔اس سے پہلے حکومت کی جانب سے پٹرول کی قیمت میں 6روپے اور ڈیزل کی قیمت میں 6 روپے 80 پیسے فی لٹر کمی کی گئی تھی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

سارہ خان اور فلک شبیر کے ہاں دوسری بیٹی کی پیدائش، کا نام بھی بتادیا

خواتین حقوق مانگیں، ویمن کارڈ استعمال نہ کریں:صنم سعید

بھارتی اداکارہ رکمنی وسنتھ کا جعلی تصاویر پر قانونی کارروائی کا اعلان

ہانیہ عامر کی ’’شارٹ ہیئر گینگ ‘‘میں انٹری ، نیا روپ وائرل

فلم ریلیز معاملے پر امتیاز علی اور کنگنا رناوت آمنے سامنے

ہر عمر کا اپنا حسن ، اداکار اپنی عمر کو قبول کریں:احسن خان

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
مٹی میں چراغ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
امریکہ کو مروڑ پڑ رہے ہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
A Few Good Men
رؤف کلاسرا
رشید صافی
دو محاذوں پر شکست
رشید صافی
عمران یعقوب خان
سکھائے کس نے اسماعیل کو آدابِ فرزندی
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک چین 75سالہ دوستی کا روشن سفر
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak