صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان بھی موبائل سروسز پر سب سے زیادہ ٹیکس لینے والا ملک

  • پاکستان
پاکستان بھی موبائل سروسز پر سب سے زیادہ ٹیکس لینے والا ملک

مجموعی سیلز اور ٹرن اوور ٹیکس کی شرح 37 فیصد ہے :عالمی معاشی تحقیقی ادار ہ جی ایس ٹی 19اعشاریہ5سے کم کرکے 16 فیصد کیا جائے :فرنٹیئر اکنامکس

لاہور (مانیٹرنگ ڈیسک )عالمی معاشی تحقیقی ادارے فرنٹیئر اکنامکس نے اہم رپورٹ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان بھی موبائل سروسز پر سب سے زیادہ ٹیکس وصول کرنے والے ممالک میں شامل ہے جہاں موبائل سروسز پر مجموعی سیلز اور ٹرن اوور ٹیکس کی شرح  37 فیصد ہے اور یہ بھاری ٹیکس ترقی کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہیں۔ عالمی معاشی تحقیقی ادارے نے رپورٹ میں تجویز دی ہے کہ موبائل سروسز پر مجموعی 37 فیصد سیلز و ٹرن اوور ٹیکس کم کرکے 17 فیصد کیا جائے ،صارفین سے وصول کیا جانے والا 15 فیصد ایڈوانس انکم ٹیکس مکمل طور پر ختم ،سالانہ ڈھائی فیصد ریگولیٹری ڈیوٹی کم کرکے 1 فیصد کی جائے ،جنرل سیلز ٹیکس 19اعشاریہ5 فیصد سے کم کرکے 16 فیصد کیا جائے۔

رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ ٹیکسوں میں کمی سے پاکستان کی ڈیجیٹل معیشت، موبائل انٹرنیٹ استعمال اور حکومتی محصولات میں طویل المدتی اضافہ ممکن ہے ،رپورٹ کے مطابق پاکستان میں موبائل سروسز پر 19 اعشاریہ 5 فیصد سیلز ٹیکس، 15 فیصد ایڈوانس انکم ٹیکس اور 2 اعشاریہ 5 فیصد ریگولیٹری ڈیوٹی بھی وصول کی جارہی ہے جبکہ موبائل کمپنیوں کے منافع پر 29 فیصد کارپوریٹ ٹیکس کے ساتھ 10 فیصد سپر ٹیکس بھی عائد ہے ،مجوزہ ٹیکس اصلاحات کے بعد موبائل آپریٹرز کی آمدن میں تقریباً 6 اعشاریہ 4 فیصد اضافہ ہوسکتا ہے ۔رپورٹ میں سفارش کی گئی ہے کہ موبائل سروسز ، سم کارڈز اور رسائی سے متعلق اضافی چارجز بھی ختم کیے جائیں، ٹیکس اصلاحات کو پاکستان کی وسیع تر ڈیجیٹلائزیشن حکمت عملی کا حصہ بنایا جائے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

اپنے بال قربان کرنا بند کریں، علیزے کا شارٹ ہیئر کٹ ٹرینڈ پر طنز

ڈرامے میں 4بچوں کی ماں کیوں بنی،صنم نے بتا دیا

عید لوکلیکشن پر ٹرولنگ،زارا نور عباس والدہ کے حق میں بول پڑیں

بالی ووڈ کی 100میں سے 2فلمیں اچھی ہوتی ہیں:فرحان

سجل علی کے جنوبی کوریا میں بھی چرچے

خفیہ شادی نہیں کرونگی،خبریں بے بنیاد ہیں:کنگنا رناوت

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قیامت جو سوشل میڈیا ڈھا رہا ہے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
سرکار کا سونا اور جاگنا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آج کا عظیم دن
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
آئی ایم ایف پر انحصار کی وجوہات
شاہد کاردار
رشید صافی
داخلی سلامتی کا منفرد ماڈل
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
مارشل لاء دور میں سٹوڈنٹ یونین کے الیکشن…(2)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak