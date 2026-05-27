پاکستان میں تمباکو نوشی سے سالانہ 1 لاکھ 64 ہزار اموات
تمباکو نوشی سے پاکستانی معیشت کو بھی 1800 ارب روپے کا نقصان:ڈبلیو ایچ او پاکستان سمیت دنیا بھر میں تمباکو نوشی کے خلاف دن 31 مئی کو منایا جائے گا
اسلام آباد (آئی این پی) عالمی ادارہ صحت (ڈبلیو ایچ او) کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ پاکستان میں تمباکو نوشی کے باعث ہر سال ایک لاکھ 64 ہزار افراد جان کی بازی ہار جاتے ہیں جبکہ ملکی معیشت کو بھی سالانہ 6 ارب 60 کروڑ ڈالر کا نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے ۔رپورٹ کے مطابق حکومت کو تمباکو صنعت سے تقریباً 265 ارب روپے ٹیکس کی مد میں حاصل ہوتے ہیں، تاہم اس کے مقابلے میں مجموعی معاشی نقصان 1800 ارب روپے تک پہنچ چکا ہے ۔ڈبلیو ایچ او نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ سگریٹ، نیکوٹین اور دیگر تمباکو مصنوعات کے استعمال سے بچے اور نوجوان بھی تیزی سے اس لت کا شکار ہو رہے ہیں۔ دنیا بھر میں 13 سے 15 سال عمر کے تقریباً 4 کروڑ بچے تمباکو نوشی شروع کرتے ہیں جن میں 2 کروڑ سگریٹ، 10 لاکھ نسوار جبکہ باقی ویپ اور دیگر مصنوعات استعمال کرتے ہیں۔
رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ تمباکو نوشی کے عادی تقریباً نصف افراد دل کے امراض، کینسر، پھیپھڑوں کی بیماریوں اور فالج جیسے مہلک امراض میں مبتلا ہو کر زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔عالمی ادارہ صحت نے سفارش کی ہے کہ تمباکو نوشی کی حوصلہ شکنی کے لیے سگریٹ اور دیگر تمباکو مصنوعات پر مزید ٹیکس عائد کیا جائے ۔یاد رہے کہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں 31 مئی کو تمباکو نوشی کے خلاف عالمی دن منایا جائے گا، جس کا مقصد تمباکو نوشی کے مضر اثرات اور انسانی صحت کو لاحق خطرات کے بارے میں عوام میں آگاہی پیدا کرنا ہے۔