نئے آئی جی جیل خانہ جات کیلئے افسروں کی بھاگ دوڑ شروع
دوڑ میں میاں سالک جلال، ملک مبشر اور ڈی آئی جی رانا عبدالرؤف شامل
لاہور(کرائم رپورٹر)محکمہ جیل خانہ جات پنجاب میں نئے آئی جی کیلئے افسروں نے بھاگ دوڑ شروع کردی اورانہوں نے اپنی اپنی تعیناتی کیلئے کوشش تیز کر دی ہیں ۔ذرائع کے مطابق نئے آئی جی جیل خانہ جات پنجاب کی دوڑ میں میاں سالک جلال، ڈی آئی جی ملک مبشر اور ڈی آئی جی رانا عبدالرؤف شامل ہیں ۔ڈی آئی جی سالک جلال سنیارٹی میں دیگر دونوں افسروں سے سینئر ہیں۔واضع رہے موجودہ آئی جی جیل خانہ جات میاں فاروق نذیر 15 جون کو ریٹائر ہو جائیں گے اورپنجاب حکومت نے ان کی ریٹائرمنٹ کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے۔