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سکیورٹی فورسز کا پنجگور میں آپریشن،فتنہ الہندوستان کے 6دہشتگرد ہلاک

  • پاکستان
سکیورٹی فورسز کا پنجگور میں آپریشن،فتنہ الہندوستان کے 6دہشتگرد ہلاک

دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر کارروائی، متعدد ٹھکانے تباہ، اسلحہ ،گولہ بارود، گاڑی برآمد کلیئرنس آپریشن جاری:آئی ایس پی آر ، صدر زرداری، شہباز شریف، محسن نقوی کا خراج تحسین

اسلام آباد(نیوز ایجنسیاں،مانیٹرنگ ڈیسک) سکیورٹی فورسز نے بلوچستان کے ضلع پنجگور میں انٹیلی جنس بیسڈ آپریشن کر کے  فتنہ الہندوستان کے 6 دہشگرد ہلاک اور ان کے متعدد ٹھکانوں کو تباہ کردیا۔آئی ایس پی آر کے مطابق 3 اور 4 جون کو سکیورٹی فورسز نے بلوچستان کے ضلع پنجگور میں انٹیلی جنس بیسڈ آپریشن کیا، آپریشن بھارتی پراکسی فتنہ الہندستان سے تعلق رکھنے والے دہشتگردوں کی موجودگی کی اطلاع پر کیا گیا۔ سکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے متعددٹھکانوں کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا، آپریشن میں فتنہ الہندوستان سے تعلق رکھنے والے 6 دہشت گرد ہلاک ہوئے ۔

ہلاک دہشتگردوں کے قبضے سے اسلحہ، گولہ بارود، دیسی ساختہ دھماکا خیز آلات (آئی ای ڈیز)اور ایک گاڑی بھی برآمد کی گئی۔ یہ دہشت گرد علاقے میں متعدد دہشت گردانہ سرگرمیوں میں سرگرم طور پر ملوث رہے تھے ۔آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ علاقے میں کسی بھی دوسرے بھارتی حمایت یافتہ دہشت گرد کے خاتمے کیلئے کلیئرنس آپریشن جاری، عزمِ استحکام کے تحت دہشت گردی کے خلاف بلا تعطل کارروائیاں جاری رکھیں گے ۔صدر آصف علی زرداری، وزیراعظم شہباز شریف اور وفاقی وزیرداخلہ محسن نقوی نے فورسز کو خراج تحسین پیش کیا، آصف زرداری نے کہا فتنہ الہندوستان اور اس کے سہولت کار پاکستان کے امن و استحکام کو نقصان پہنچانے میں کامیاب نہیں ہوں گے ، شہباز شریف نے کہا حکومت ملک سے دہشتگردی کے مکمل خاتمے کیلئے پر عزم ہے ،محسن نقوی نے کہا دہشتگردی کے خلاف قوم سکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے ۔

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