صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تیسرا سر پلس بجٹ، پنجاب حکومت نے ریکارڈ بنا دیا، عظمیٰ بخاری

  • پاکستان
تیسرا سر پلس بجٹ، پنجاب حکومت نے ریکارڈ بنا دیا، عظمیٰ بخاری

ترقیاتی بجٹ کاغذی اعداد و شمار نہیں بلکہ عملی طور پر زمین پر واضح نظر آ رہا ہے تعلیم، صحت اور سماجی شعبے ، کسان کو بجٹ میں سب سے زیادہ ریلیف حاصل

 لاہور(سٹاف رپورٹر)وزیر اطلاعات و ثقافت پنجاب عظمیٰ بخاری نے کہا ہے کہ پنجاب حکومت نے تیسرا سرپلس بجٹ پیش کر کے ایک نیا ریکارڈ قائم کیا ہے ، جو صوبے کی مالی نظم و ضبط، بہتر حکمتِ عملی اور مو ثر گورننس کا واضح ثبوت ہے ۔انہوں نے کہا کہ موجودہ بجٹ میں تعلیم، صحت اور سماجی شعبے کو خصوصی ترجیح دی گئی ہے تاکہ عوام کو بنیادی سہولیات ان کی دہلیز پر فراہم کی جا سکیں۔ پنجاب کا کسان اس بجٹ میں سب سے زیادہ ریلیف حاصل کرنے والوں میں شامل ہے ، جو حکومت کی زرعی معیشت سے وابستگی کو ظاہر کرتا ہے ۔

عظمیٰ بخاری نے کہا کہ پنجاب کا ترقیاتی بجٹ صرف کاغذی اعداد و شمار تک محدود نہیں بلکہ عملی طور پر زمین پر واضح نظر آ رہا ہے، انہوں نے کہا کہ’’اپنی چھت اپنا گھر‘‘،’’ستھرا پنجاب‘‘ ،’’ آسان کاروبار‘‘سمیت تمام بڑے فلاحی اور ترقیاتی منصوبے بھرپور انداز میں جاری رہیں گے ، پنجاب میں الیکٹرک بسوں کا جال 147 تحصیلوں تک پھیلایا جا رہا ہے تاکہ عوام کو جدید اور ماحول دوست سفری سہولیات فراہم کی جا سکیں۔وزیر اطلاعات نے کہا کہ پنجاب میں ترقی اب صرف بڑے شہروں تک محدود نہیں رہی بلکہ اٹک سے وہاڑی اور رحیم یار خان تک ترقیاتی ثمرات پہنچ چکے ہیں،انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے مختصر عرصے میں گزشتہ سالوں کی محرومیوں کا ازالہ کیا جس کے باعث عوامی اعتماد میں اضافہ ہوا ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

ڈاکے اورچوریاں ،کئی شہر ی لٹ گئے ،لاکھوں کا نقصان

ٹریفک حادثات :خاتون اور بچے سمیت 3افراد جاں بحق

قصور:گھریلو ناچاقی ، غربت سے تنگ 2 شادی شدہ خواتین کی خودکشی

مردان :گور و دوارے میں فائرنگ ، سکھ میاں، بیوی ہلاک

بوگس چیک دینے پرمقدمہ

کھلا پٹرول بیچنے والا پکڑا گیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نو سالہ ہانیہ کا قتل
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اختیار سے تھانیداری تک
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
چین، پاکستان اور مشرقِ وسطیٰ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
ایران امریکہ معاہدہ اور فساد کی اصل جڑ
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
دو ضدیوں کی صلح
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
آئینہ
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak