پاکستان 30 ایرانی شہریوں کی وطن واپسی میں سہولت فراہم کر رہا ہے : اسحاق ڈار
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)نائب وزیرا عظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پاکستان 30 ایرانی شہریوں کی وطن واپسی کے عمل میں سہولت فراہم کر رہا ہے۔
ایکس پر اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ ان شہریوں میں 8 ایرانی ماہی گیر شامل ہیں، جنہیں ان کی کشتی سمندر میں پھنس جانے کے بعد برطانوی بحری جہاز ایم ایم اے ویلر نے بحفاظت ریسکیو کیا تھا جبکہ 22 افراد جہاز لینور،ڈیوینا کے عملے کے ارکان ہیں، جنہیں حال ہی میں امریکی حکام نے حراست میں لیا تھا۔اسحاق ڈار نے بتایا کہ دونوں گروپوں کی آئندہ چند روز میں کراچی کے راستے اپنے وطن واپسی متوقع ہے ۔ پاکستان اپنے ایرانی بھائیوں کی محفوظ منتقلی اور جلد واپسی کو یقینی بنانے کے لیے ایرانی، امریکی اور برطانوی حکام کے ساتھ قریبی رابطے میں ہے۔