قومی اسمبلی : 407 کھرب کے لازمی اخراجات منظور، 2 سال میں 14 ارب ڈالر ٹیکس حصول ریکارڈ : وزیر خزانہ
آئی ٹی کی برآمدات 20 فیصد بڑھیں،بجٹ دستاویز میں تضاد کا الزام بے بنیاد ہے ،میرے خلاف تحریک استحقاق درست نہیں: سینیٹراورنگزیب اراکین و ملازمین کی بدولت قومی اسمبلی کے بجٹ میں 5 ارب کی بچت ہوئی:سپیکر،تنخواہوں میں 15فیصد اضافہ،پٹرولیم لیوی کم کی جائے :اپوزیشن
اسلام آباد(سٹاف رپورٹر)قومی اسمبلی نے مالی سال 2026-27 کیلئے 407 کھرب 41 ارب روپے سے زائد کے لازمی اخراجات کی منظوری دے دی۔ لازمی اخراجات پر آئین کے مطابق ووٹنگ نہیں کی گئی۔ وزیرخزانہ نے بجٹ بحث سمیٹتے ہوئے کہا 2سال میں 14ارب ڈالر ٹیکس حصول ریکارڈ ہے ، آئی ٹی برآمدات 20 فیصد بڑھیں،قائمہ کمیٹیوں کی سفارشات بجٹ کا حصہ بنیں گی، بجٹ دستاویز میں تضاد کا الزام مسترد کرتے ہوئے انہوں نے کہا میرے خلاف تحریک استحقاق درست نہیں۔قومی اسمبلی نے جن لازمی اخراجات کی منظوری دی ان میں الاؤنسز اور پنشن کیلئے 6 ارب 93 کروڑ ، گرانٹس، امداد اور متفرق اخراجات کیلئے 57 ارب ، فارن مشنز کیلئے 50 کروڑ ، شعبہ قانون و انصاف کیلئے 53 کروڑ 94 لاکھ ، قومی اسمبلی کیلئے 7 ارب 96 کروڑ ،سینیٹ کیلئے 6 ارب 45 کروڑ ،پاکستان پوسٹ آفس کیلئے 50 لاکھ روپے شامل ہیں۔
بیرونی ترقیاتی قرضوں اور ایڈوانسز کی مد میں 607 ارب ، صدر کے عملہ خانہ دار اور الاؤنسز کیلئے 2 ارب 80 کروڑ روپے ، غیر ملکی قرضوں پر سود کی ادائیگی کیلئے 10 کھرب 71 ارب ،غیر ملکی قرضوں کی ادائیگی کیلئے 58 کھرب 36 ارب 27 کروڑ ،قلیل مدتی بیرونی قرضوں کی ادائیگی کیلئے ایک کھرب 30 ارب، آڈٹ کیلئے 9 ارب 82 کروڑ ، مقامی قرضوں پر سود کی ادائیگی کیلئے 69 کھرب 82 ارب ،ملکی قرضوں کی ادائیگی کیلئے 259 کھرب ، سپریم کورٹ کیلئے 7 ارب 44 کروڑ ، وفاقی آئینی عدالت کیلئے 6 ارب، اسلام آباد ہائی کورٹ کیلئے 2 ارب 36 کروڑ ،الیکشن کمیشن کیلئے 10 ارب 57 کروڑ ، کام کی جگہ پر خواتین کو ہراساں کیے جانے کے خلاف وفاقی محتسب سیکرٹریٹ کیلئے 25 کروڑ ، وفاقی محتسب کیلئے 2 ارب روپے اور وفاقی ٹیکس محتسب کیلئے 64 کروڑ روپے سے زائد کے لازمی اخراجات کی منظوری بھی ایوان نے دے دی۔
وزیرخزانہ نے اپنے خطاب میں کہا حکومت نے بجٹ میں اپنی سمت واضح کر دی، معاشی شرح نمو بڑھانے والا بجٹ ہے ، ترقی ہوگی، ریلیف ملے گا، ڈیجیٹلائزیشن اور اے آئی سے صوابدیدی اختیارات ختم کر دیئے ، فنانس بل میں مزید تجاویز شامل کرنے کا ارادہ ہے ،نئے سسٹم میں ٹیکس گزار اور ٹیکس افسر کے درمیان تعلق ختم ہوگا اور فیس لیس سسٹم اس کی جگہ لے گا۔ انہوں نے کہا افسوس کی بات ہے بجٹ کے معاملے پر اراکینِ قومی اسمبلی عظیم الدین زاہد اور خواجہ شیراز محمود نے تحریک استحقاق پیش کی جس میں کہا گیا کہ بجٹ دستاویزات میں تضاد ہے ، میرے خلاف تحریک استحقاق درست نہیں ،بجٹ دستاویزات کے حوالے سے الزامات غلط تشریح کی وجہ سے لگائے گئے ۔معزز اراکین کی جانب سے جی ڈی پی، فی کس آمدنی اور ان کے تعین کے طریقہ کار پر سوالات اٹھائے گئے ۔
ایوان کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان بیورو آف شماریات نے نیشنل اکا ئونٹس کمیٹی کی تیاری کے طریقہ کار میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ تمام اعداد و شمار مالی سال 2015-16 کو بیس بنا کر اقوام متحدہ کے سسٹم آف نیشنل اکاؤنٹس کے مطابق مرتب کیے گئے ہیں۔ نہ تو طریق کار تبدیل ہوا ہے اور نہ ہی اعداد و شمار مرتب کرنے کے اصول بدل گئے ہیں۔وزیرخزانہ نے کہا دونوں قائمہ کمیٹیوں کے معزز اراکین کے خصوصی طور پر شکر گزارہیں جنہوں نے گزشتہ دو ہفتوں کے دوران نہایت محنت، خلوص اور ذمہ داری کے ساتھ بجٹ تجاویز کا تفصیلی جائزہ لیا اور متعدد مفید سفارشات پیش کیں، ان میں سے کئی تجاویز کو فنانس بل 2026 کا حصہ بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے ۔انہوں نے کہا ایوان کے اندر اور باہر سے مجموعی طور پر جو رائے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک متوازن، ترقی دوست اور معیشت کو استحکام دینے والا بجٹ ہے ۔
وزیراعظم شہباز شریف کی حکومت نے گزشتہ بجٹ ہی میں اپنی معاشی سمت اور اصلاحاتی ایجنڈا واضح کر دیا تھا، گزشتہ ایک سال کے دوران ہم نے اسی سمت میں مسلسل پیش رفت کی اور معاشی اشاریوں میں نمایاں بہتری آئی ۔ آج ہماری معیشت استحکام کی جانب گامزن ہے ۔بڑی صنعتوں کی پیداوار میں تقریباً 6.5 فیصدکی نمو ریکارڈ کی گئی جو گزشتہ چار برسوں کی بلند ترین شرح ہے ۔ رواں مالی سال کے پہلے گیارہ ماہ کے دوران بھی کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں رہا ، امید ہے کہ رواں مالی سال کے اختتام تک ترسیلاتِ زر 41 ارب امریکی ڈالر کے ہدف سے بھی تجاوز کر جائیں گی جو ملکی تاریخ کا ایک نیا ریکارڈ ہوگا۔ رواں مالی سال کے دوران آئی ٹی برآمدات میں تقریباً 20 فیصد اضافہ ہوا ہے جبکہ مجموعی آئی ٹی برآمدات 4.5 ارب امریکی ڈالر سے تجاوز کرنے کی توقع ہے جو ان شا اللہ ایک نیا قومی ریکارڈ ہوگا۔ ہم اکثر یہ شکایت سنتے رہے ہیں کہ پاکستان میں دستاویزی معیشت اور باقاعدگی سے ٹیکس ادا کرنے والے افراد ہی زیادہ بوجھ برداشت کرتے ہیں۔
اس حکومت نے اس سوچ کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے ۔ ہم نے بوجھ ڈالنے کی بجائے ٹیکس کی وسعت اورگہرائی کی حکمت عملی اختیار کی ہے ، اس کے تحت موجودہ ٹیکس دہندگان پر مزید بوجھ ڈالنے کے بجائے ٹیکس نیٹ کو وسیع کیا جائیگا اور اس کی بنیاد کو مضبوط بنایا جائیگا ،اس تبدیلی کا آغاز ہم نے گزشتہ بجٹ سے کر دیا تھا اور اس سال اس عمل کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے متعدد ٹھوس اقدامات کیے گئے ہیں۔ شفافیت ،انصاف ومساوات کے اصولوں کو مدنظر رکھتے ہوئے تنخواہ دار طبقے ، چھوٹے کاروباروں، صنعت، برآمدی شعبے اور تعمیراتی شعبے پر ٹیکس کا بوجھ کم کیا گیا ہے ۔وزیرخزانہ نے کہاکہ بجٹ پر بحث کے دوران بعض معزز اراکین نے ایف بی آر کی کارکردگی اور محصولات کے اہداف پر سوالات اٹھائے ان اعداد و شمار کو درست تناظر میں دیکھنا بھی ضروری ہے ۔ 1988 سے 2011 تک یعنی 23 برس کے عرصے میں 14 ارب امریکی ڈالر کے اضافی ٹیکس محصولات حاصل کیے گئے ۔
اسی طرح 2011 سے 2024 تک کے برسوں میں بھی 14 ارب امریکی ڈالر کے اضافی محصولات جمع ہوئے ،اس کے برعکس موجودہ حکومت نے صرف گزشتہ دو برسوں کے دوران 14 ارب امریکی ڈالر کے اضافی ٹیکس محصولات حاصل کیے ہیں جو ایک غیر معمولی کامیابی اور ریکارڈ ہے ۔ وزیرخزانہ نے کہا پنشنرز کی سہولت کے لیے پروف آف لائف سرٹیفکیٹ کے نظام کو جدید بنایا گیا ہے تاکہ انہیں دفاتر کے چکر نہ لگانے پڑیں۔ اب فیس ریکگنیشن اور پاک آئی ڈی ایپ کے ذریعے گھر بیٹھے تصدیق ممکن ہے ،وزیرخزانہ نے تعلیمی شعبہ کاذکرکرتے ہوئے کہاکہ حکومت نے اعلٰی تعلیم کے معیار کو برقرار رکھنے کے لیے ٹینیور ٹریک سسٹم کے تحت یونیورسٹی اساتذہ جن میں پروفیسرز، ایسوسی ایٹ پروفیسرز اور اسسٹنٹ پروفیسرز شامل ہیں کی تنخواہوں کو ریگولر ریٹس کے مقابلے میں 35 فیصد زیادہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے ۔
انہوں نے کہاکہ سپیکرقومی اسمبلی نے اپنی ذاتی دلچسپی سے کفایت شعاری کی مثال قائم کرتے ہوئے تقریباً 5 ارب روپے کی خطیر رقم بجٹ میں بچت ممکن بنائی۔سپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے کہا حکومت اور اپوزیشن ارکانِ پارلیمنٹ سمیت اسمبلی سیکرٹریٹ کے ملازمین کے کلیدی کردار اور بھرپور تعاون کی بدولت قومی اسمبلی کے بجٹ میں 5 ارب روپے کی تاریخی بچت ممکن ہوئی ہے ۔ معزز ارکان کی معاونت، کنٹری بیوشن اور سپورٹ کے بغیر یہ ہدف حاصل کرنا ناممکن تھا۔ اجلاس میں اپوزیشن اراکین نے سینیٹ کی جانب سے موصول ہونے والی سفارشات کی حمایت کرتے ہوئے کہا اشیائے خوردونوش پر سیلز ٹیکس میں کمی، سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 15 فیصد اضافہ کی سفارش درست ہے تاہم پٹرول اور ڈیزل میں ملاوٹ کر کے فروخت کی جانے والی آئل مصنوعات پر 80 روپے فی لٹر لیوی کا فیصلہ درست ہے ، اس کو واپس نہیں لینا چاہیے ، صوبائی حکومتوں کی جانب سے مقامی حکومتوں کو فنڈز نہ دینے کے باعث وفاقی بجٹ سے براہ راست مقامی حکومتوں کیلئے فنڈز مختص کئے جانے کی تجویز اہم ہے اس پر عمل ہونا چاہیے ۔
صوبائی فنانس کمیشن ایوارڈ کی ضرورت ہے ، اپنا گھر سکیم کے تحت بلاسود قرضہ ہونا چاہیے ، پٹرولیم لیوی کو کیپ کرنے کی سفارش بھی اہم ہے ، لیوی کوکم کیا جائے تاکہ عوام کو ریلیف ملے ۔ سینیٹ سفارشات پر بحث میں حصہ لیتے ہوئے جمعیت علمائے اسلام (ف)کی رکن عالیہ کامران نے کہا ایڈوانس ٹیکس 8 فیصد تک لانے ،بجلی پر ٹارگٹڈ سبسڈی دینے کی سفارش اہم ہے اس پر عمل ہونا چاہیے ۔اپوزیشن رکن عمیر خان نیازی نے کہا یوتھ سکیموں پر اعتراض درست نہیں ،پٹرول میں ملاوٹ کرکے بیچے جانے والے تارپین اور دیگر پر 80 روپے فی لٹر ایف ای ڈی کا نفاذ کا مقصد سینیٹ کو دیکھنا چاہیے تھا۔ برائی کو روکنے کے حوالے سے اگر کوئی ڈیوٹی لگائی جا رہی ہے تو یہ درست ہے ۔جمعیت علمائے اسلام(ف)کی رکن نعیمہ کشور نے کہا کہ صنعت کو گیس و بجلی کے ٹیرف کی سفارش اچھی تجویز ہے ، ضم اضلاع کی ٹیکس چھوٹ کے حوالے سے سینیٹ سفارشات میں بات نہیں کی گئی۔
عامر ڈوگر نے کہا کہ سینیٹ کی پٹرولیم لیوی اور کلائمیٹ لیوی کو الگ کرنے کی سفارش اہم ہے ،کھاد پر انکم ٹیکس کی شرح کم کی جائے ۔ملازمین کے لئے تنخواہوں میں 15 فیصد اضافہ کیاجائے ۔ اسد قیصر نے کہا کہ تمباکو پر ٹیکس افراط زر کے مطابق بڑھانے کی تجویز درست ہے تاہم یہ سگریٹ پر ہونا چاہیے ،پیداوار پر ٹیکس لگانے سے کاشتکار متاثر ہوتا ہے ۔شبیر قریشی نے کہا کہ مظفرگڑھ یونیورسٹی کے لئے پی ایس ڈی پی میں مختص 10 کروڑ کو بڑھا کر 1 ارب کیا جائے ۔ عاطف خان نے کہا کہ تمام ایئر لائنز کو ریلیف دینے کی بات کی جائے ، یورپ اور امریکا کے لئے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی بزنس کلاس کے ساتھ اکانومی کلاس کو بھی ریلیف دیا جائے ۔
صاحبزادہ صبغت اللہ نے کہا چکدرہ سے لواری ٹنل تک سڑک پر کام شروع کیا جائے ۔ شہزادہ گستاسپ نے کہا کہ کچھ علاقوں میں فنڈنگ کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے ،تناول کے علاقے پر خصوصی توجہ مرکوز کی جائے ۔حمید حسین نے کہا کہ سولر بیٹریوں پر ٹیکس میں اضافہ واپس لینے کی سفارشات درست ہے ۔عائشہ نذیر جٹ نے کہا کہ ملک میں پیٹنٹ ٹیکنالوجی کی سہولت ہونی چاہیے ،اس حوالے سے جو سفارش کی گئی ہے اس کو منظور کیاجائے ۔گوہر علی خان نے کہا کہ سینیٹ سفارشات میں قرضوں کے انتظام سے متعلق اہم سفارش ہے ، ہمیں اپنے قرضوں کو مزید ذمہ دارانہ اور پائیدار بنانا ہو گا تاکہ آئندہ نسلوں پر غیر ضروری مالی بوجھ نہ پڑے ۔