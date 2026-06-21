پختونخوا میں پی ٹی آئی کی 14 سالہ کارکردگی مایوس کن، کنڈی
امن و امان کی ابتر صورتحال پر تشویش ، بجٹ پر مشاورت نہیں کی گئی صوبے کے حکمران بجٹ میں عوام کو ریلیف دیں تو ہمیں خوشی ہوگی ، گورنر
پشاور (دنیا نیوز) گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی حکومت کی 14 سالہ کارکردگی کو مایوس کن قرار دیدیا ،گورنر خیبر پختونخوا نے پیپلزپارٹی کے کنونشن سے خطاب کر تے ہوئے کہا کہ خیبرپختونخوا میں امن و امان کی ابتر صورتحال پر تشویش ہے، فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ صوبائی بجٹ پر مشاورت کی گئی اور نہ ہم سے کوئی رابطہ کیا گیا، صوبے کے حکمران بجٹ میں عوام کو ریلیف دیں تو خوشی ہوگی، پیپلزپارٹی آزاد کشمیر الیکشن میں بھی بھاری اکثریت سے کامیاب ہوگی۔