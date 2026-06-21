صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تیل قیمت کمی کے ثمرات کی منتقلی کیلئے فعال میکانزم ناگزیر ، جام کمال

  • پاکستان
تیل قیمت کمی کے ثمرات کی منتقلی کیلئے فعال میکانزم ناگزیر ، جام کمال

دکانوں پر اشیا قیمتوں کی نگرانی کیلئے ہائی ٹیکنالوجی کی مدد سے آسان نظام نافذ کیا جا سکتا

ا سلام آباد (سٹاف رپورٹر)وزیر تجارت جام کمال خان نے کہا کہ پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے اثرات عام دکانوں اور روزمرہ کی اشیا پر منتقل کرنے کیلئے جدید ٹیکنالوجی پر مبنی ایک فعال میکانزم کی ضرورت ہے تاکہ عوام کو فوری ریلیف فراہم کیا جا سکے ،جیسے ہوائی اور ٹرین سفر جیسے بڑے شعبوں میں کرایوں میں فوری کمی دیکھنے کو ملتی ہے ، وہی عام مارکیٹوں میں قیمتوں کو کنٹرول کرنا مقامی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے تاہم کاروباری طبقے کو بھی قیمتیں ایڈجسٹ کرنے کیلئے کچھ وقت درکار ہوتا ہے ۔ پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے جام کمال نے کہا کہ عام دکانوں پر اشیا کی قیمتوں کی نگرانی کیلئے آج کے دور میں ہائی ٹیکنالوجی کی مدد سے انتہائی آسان اور موثر نظام نافذ کیا جا سکتا ہے ۔ اور ممکنہ طور پر صوبائی حکومتیں اس سمت میں کام بھی کر رہی ہیں۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

اسرائیل اور لبنان کے درمیان مذاکرات کا اگلا دور 23 جون سے واشنگٹن میں ہوگا

اسرائیلی حکومت یا نیتن یاہو پر تنقید یہود دشمنی نہیں:امریکی نائب صدر

ایران کے منجمد اثاثوں کی مالیت ممکنہ طورپر 25ارب ڈالر

بنگلہ دیشی وزیراعظم کا پہلا غیر ملکی دورہ، ملائیشیا اور چین جائیں گے ،بھارت نظرانداز

بحیرہ اسود میں جہاز پر ڈرون حملہ عملے کا 1 اہلکار ہلاک، 2زخمی

2ماہ میں تیل پیداوار جنگ سے پہلے کی سطح پر واپس آ جائے گی:عراق

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
پاکستان کا اونچا نام
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
پذیرائی ہوگئی اب آگے کی سوچیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
عوامی جائیدادوں پر قبضے کا اندھا قانون
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کے بدخواہوں کی شکست
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بلند قامت ستون
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
محرم الحرام کے عملی تقاضے
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak