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پٹرول سستا ہونے پر سولر پلیٹس کی قیمتوں میں ریکارڈ کمی

  • پاکستان
پٹرول سستا ہونے پر سولر پلیٹس کی قیمتوں میں ریکارڈ کمی

قیمتیں 4 سے 9 ہزار روپے تک کم ہو ئیں ،آئندہ دنوں مزید کمی متوقع تیل کی قیمتیں بڑھنے پر مہنگی ہونیوالی بیٹریاں بھی سستی ہونے کا امکان

 کراچی (مانیٹرنگ ڈیسک )پٹرولیم مصنوعات سستی ہونے کے بعد سولر پلیٹس کی قیمتوں میں ریکارڈ کمی سامنے آگئی۔ ذرائع کی رپورٹ کے مطابق مختلف واٹس کی سولر  پلیٹس کی قیمتوں میں 4 سے 9 ہزار روپے تک کمی ہو گئی ہے ،پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے بعد آئندہ دنوں سولر پلیٹس کی قیمتوں میں بھی مزید کمی متوقع ہے ۔ذرائع کا کہنا ہے کہ پٹرولیم منصوعات کی زائد قیمتوں کی وجہ سے بیٹریاں بھی مہنگی فروخت ہو رہی تھیں تاہم اب ان کی قیمتوں میں بھی کمی کا امکان ہے ۔مارکیٹ ذرائع نے کہا ہے کہ 1 بیٹری کی قیمت میں27 سے 38 ہزار روپے تک اضافہ ہوا تھا۔

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