بھارت مذہبی مقامات کو مسمار کرنا بند کرے :صدر زرداری
بھار ت اقلیتوں کے حقوق ،مشترکہ ثقافتی ورثے کے تحفظ کو یقینی بنائے :پیغام
اسلام آباد (اے پی پی)صدر مملکت آصف علی زرداری نے بھارت میں تاریخی مسلم مذہبی مقامات کو مسمار کئے جانے اور انہیں لاحق خطرات پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے ، جن میں وارانسی کی ایک ہزار سال قدیم مسجد گنج شہیداں بھی شامل ہے ۔ ایکس پر اپنے پیغام میں صدر زرداری نے بھارت سے مطالبہ کیا کہ وہ فوری طور پر ایسے اقدامات بند کرے اور خبردار کیا کہ اس قسم کی کارروائیاں بھارت میں انتشار، عدم استحکام اور ممکنہ طور پر ریاستی ٹوٹ پھوٹ جیسے سنگین نتائج کا باعث بن سکتی ہیں۔صدر زرداری نے ان اقدامات کو فورا ًروکنے ، اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنانے اور مشترکہ ثقافتی و تاریخی ورثے کی حفاظت کرنے پر زور دیا۔