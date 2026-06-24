پنجاب پہلے سے کہیں زیادہ پولیو فری مستقبل کے قریب پہنچ چکا : مریم نواز
19 اضلاع پولیو وائرس سے پاک،عالمی ادارہ صحت نے تصدیق کردی،وزیراعلیٰ کی متعلقہ اداروں کو شاباش اجلاس میں پنجاب کے میرج ہالز، فارم ہاؤسز اور بڑے فوڈ چین کی مانیٹرنگ کیلئے کیمرے لگانے کا فیصلہ
لاہور (مانیٹرنگ ڈیسک )وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ الحمد للہ پنجاب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ 19اضلاع سے حاصل کردہ پولیو ماحولیاتی سیمپلز منفی آئے ہیں، پنجاب پہلے سے کہیں زیادہ پولیو فری مستقبل کے قریب پہنچ چکا،پولیو وائرس کی گردش میں نمایاں کمی حکومتی مؤثر حکمتِ عملی کا ثبوت ہے ۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز صوبے کو پولیو وائرس سے پاک کرنے کیلئے اقدامات کا جائزہ لینے کیلئے منعقدہ اپنی زیرصدارت خصوصی اجلاس سے خطاب میں کیا۔اجلاس میں عالمی ادارہ صحت (WHO) کی پنجاب کے 19 اضلاع سے لئے گئے 31 نمونے پولیو وائرس سے پاک ہونے کی تصدیق کو سراہا گیا۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق لاہور، ملتان، فیصل آباد، اٹک، بہاولپور، بہاولنگر، ڈی جی خان، گوجرانوالہ، گجرات اور جھنگ کے پولیو وائرس کے نمونے منفی آئے ، اس میں خانیوال، میانوالی، اوکاڑہ، راجن پور، راولپنڈی، رحیم یار خان، ساہیوال، سرگودھا اور سیالکوٹ سرفہرست ہیں، مریم نواز شریف نے محکمہ صحت، عالمی پارٹنرز اور پولیو خاتمے کی پوری ٹیم کو خصوصی شاباش دی۔
وزیراعلیٰ پنجاب نے مزید کہاکہ پولیو وائرس ہائی رسک یونین کونسلز، موبائل اور تارکین وطن آبادیوں تک رسائی کو یقینی بنایا،پنجاب کے ہر بچے سے مجھے پیارہے ،ہر قسم کی معذوری سے بچانا میری اولین ترین ترجیح ہے۔منفی سیمپلز بڑی کامیابی سہی لیکن مکمل خاتمے تک غفلت کی کوئی گنجائش نہیں،جب تک آخری بچے کو تحفظ نہیں مل جاتا پولیو کے خلاف ہماری جنگ مسلسل جاری رہے گی۔ مریم نواز شریف نے کہا کہ پنجاب کے عوام پولیو کے خلاف اپنا کردار ادا کریں اور پولیو ٹیموں سے تعاون کریں ،پنجاب کو پولیو فری بنانا مشترکہ مشن ہے ، علما، کمیونٹی رہنماؤں اور عوام کے تعاون کے بغیر یہ مشن پورا نہیں ہو سکتا۔ دریں اثناء وزیراعلیٰ مریم نوازکی زیر صدارت پنجاب ریونیو سے متعلق منعقدہ خصوصی اجلاس کے دوران پنجاب میں میرج ہالز، مارکیز، فارم ہاؤسز اور بڑے فوڈ چینز کی مانیٹرنگ کیلئے کیمرے لگانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔
فوڈ چینز،میرج ہالز، فارم ہاؤسز میں ہر ٹرانزیکشن کا اندراج ہوگا ، اجلاس میں جعلی رسیدیں دینے اور سیل چھپانے والوں کیخلاف سخت کارروائی کا فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں بڑے ریسٹورنٹس میں کیش وصولی کے بجائے ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم انسٹال کرنے پر غورکیا گیا۔ وزیراعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ اگر دنیا کیش سے ڈیجیٹل پر جا سکتی ہے تو پاکستان کیوں نہیں؟ ،ٹیکس چوری پر نو ٹالرنس،کیمرے کی آنکھ بھی دیکھے گی اور ڈیجیٹل سسٹم بھی پکڑے گا۔ اجلاس میں مالی سال 2026-27 کیلئے 528ارب50کروڑ روپے کا ریونیو ہدف مقررکیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے کیش اکانومی سے ڈیجیٹل ادائیگیوں کی جانب منتقلی کا حکم دیا۔ وزیراعلیٰ مریم نواز شریف نے پی آر اے کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا اورشاباش بھی دی۔