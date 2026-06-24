اپوزیشن کی تمام ترامیم مسترد ، قومی اسمبلی میں بجٹ کی منظوری
بزنس کلاس میں غیر ملکی سفر پر عائد فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ، کینسر اور دیگر بیماریوں کی ادویات کی مقامی تیاری میں استعمال خام مال پر کسٹم ڈیوٹی مکمل ختم فنانس بل شق وار منظور ، یکم جولائی سے ٹیکس اقدامات،مالیاتی اصلاحات نافذ،تنخواہ دار طبقے ، جائیداد کے لین دین، سوشل میڈیا آمد کیلئے نئے قواعد پٹرولیم لیوی سے متعلق شق 3 حذف ، سٹیل سیکٹر کیلئے فی یونٹ بجلی استعمال پر سیلز ٹیکس کا نیا نظام نافذ ،درآمدی موبائل فون پر ٹیکس اقساط میں ادا ٹرائل کے دوران اثاثہ جات منجمد کر نیکی اجازت نہیں ہونی چاہیے ،بیرسٹر گوہر، فاٹا اورپاٹا میں ٹیکس استثنیٰ کی مدت میں اضافہ کیا جائے ،اسد قیصر
اسلام آباد(سٹاف رپورٹر،دنیا نیوز)قومی اسمبلی نے آئندہ مالی سال 27۔ 2026 کا 18 ہزار 771 ارب روپے کا وفاقی بجٹ اور فنانس بل کثرت رائے سے منظور کر لیا ، اپوزیشن کی جانب سے پیش کی جانے والی ترامیم مسترد اور وزیر خزانہ کی پیش کی گئی ترمیم منظور کر لی گئی،بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پنشن میں 7 فیصد اضافہ کیا گیا ہے جبکہ تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دیتے ہوئے ٹیکس کی شرح میں کمی اور سرچارج کو ختم کر دیا ہے ، کم سے کم ماہانہ تنخواہ میں 10 فیصد اضافہ کیا گیا ہے ، ایف بی آر کے محصولات کا تخمینہ 15ہزار 264 ارب روپے رکھا گیا ہے ،سرکاری شعبہ کے ترقیاتی پروگرام کا حجم ایک ہزار ارب روپے جبکہ ملکی دفاع کیلئے 3 ہزار ارب روپے مختص کئے گئے ہیں، 15 کروڑ سے 50 کرو ڑ روپے کی آمدنی پر عائد سپر ٹیکس مکمل طور پر ختم کر دیا گیا ہے ، بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کیلئے 838 ارب روپے مختص کئے گئے ہیں۔ وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب نے کہا کہ وفاقی بجٹ کے تحت وزیر اعظم ہائوسنگ فنانس سکیم کے ذریعے کم اور متوسط آمدنی والے طبقے کو صرف 5 فیصد مارک اپ پر مورٹگیج کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔
ای-بائیکس اور ای-رکشوں کی خریداری کیلئے سبسڈی پر مبنی فنانسنگ فراہم کی جارہی ہے ،بجٹ میں ایکسپورٹ آمدن پر عائد 0.25 فیصد ایکسپورٹ ڈویلپمنٹ سرچارج مکمل طور پر ختم، ایکسپورٹ فنانس سکیم کے تحت مارک اپ کی شرح 19 فیصد سے کم کر کے 4.5 فیصد کر دی گئی۔ ایکسپورٹ مراعاتی سکیم کے تحت سہولت کی مدت 9 ماہ سے بڑھا کر 18 ماہ کر دی گئی تاکہ برآمد کنندگان کو کیش فلو کے مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے ۔ اس کے علاوہ صنعتی بجلی کے نرخ کم کئے گئے ، جائیداد کی منتقلی پر عائد ود ہولڈنگ ٹیکس کو معقول بناتے ہوئے فائلرزکیلئے خریداری پر ٹیکس 2.5 فیصد سے 1.25 اور فروخت پر 5.5 فیصد سے کم کر کے 2.75 فیصد کیا گیا ہے ۔ بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کی آمدنی کو 4 سلیبز میں تقسیم کیا گیا ہے ، جو تنخواہ دار 22 سے 32 لاکھ روپے کے درمیان سالانہ تنخواہ لیتے ہیں ان پر ٹیکس کی شرح 23 فیصد سے کم کر کے 20 فیصد، 32 لاکھ سے 41 لاکھ روپے تک کے درمیان آمدنی والے تنخواہ داروں کیلئے ٹیکس کی شرح 30 فیصد سے کم کر کے 25 فیصد، 41 سے 56 لاکھ روپے تک کی آمدن پر انکم ٹیکس کی شرح 35 فیصد سے کم کر کے 29 فیصد اور 56 لاکھ سے 70 لاکھ روپے تک تنخواہ پر ٹیکس کی شرح 35 فیصد سے کم کر کے 32 فیصد کی گئی ہے۔
بجٹ میں تنخواہ پر عائد ٹیکس کی شرح میں کمی کے علاوہ تنخواہ دار طبقے پر عائد سرچارج کو بھی ختم کیا گیا ہے ، بجٹ میں بتایا گیا کہ ایف بی آر کے نئے ٹیکس آپریٹنگ ماڈل کے تحت نیشنل فیس لیس مراکز بنائے جائیں گے جو صوابدیدی اور غیر صوابدیدی افعال کو ایک دوسرے سے الگ کر دے گا ، درآمد کی جانے والی کاروں اور 2 ہزار سی سی سے 3 ہزار سی سی تک کی گاڑیوں کی ایس یو ویز پر 66 فیصد ڈیوٹی عائد کی گئی ہے ۔ اس ٹیکس کا اطلاق بڑے انجن والی درآمدی سی بی یو پر بھی ہو گا۔ ملکی دفاع کیلئے 3 ہزار ارب روپے مختص کئے گئے ہیں، سول انتظامیہ کے اخراجات کیلئے ایک ہزار 71 ارب روپے مختص کئے گئے ہیں، پنشن کے اخراجات کیلئے ایک ہزار 169 ارب روپے اور بجلی و دیگر شعبوں میں سبسڈی کیلئے ایک ہزار 91 ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے ۔ گرانٹس کی مد میں 2 ہزار 680 ارب مختص کئے گئے ہیں جو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور خیبرپختونخوا کے نئے ضم شدہ اضلاع کیلئے ہیں۔ وزیراعظم اپنا گھر سکیم کیلئے 71 ارب روپے اور ایکسپورٹ ری فنانس سکیم کی توسیع کیلئے 88 ارب روپے مختص کئے گئے ہیں۔ بجٹ میں بزنس کلاس میں غیر ملکی سفر پر عائد فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کو ختم کیا گیا ہے ، کینسر اور دیگر بیماریوں کی ادویات کی مقامی تیاری میں استعمال ہونے والے 100 سے زیادہ اقسام کے خام مال پر کسٹم ڈیوٹی مکمل ختم کی گئی ہے ، آزاد کشمیر کیلئے 146 ارب روپے ، گلگت بلتستان کیلئے 88 ارب روپے اور خیبرپختونخوا کے نئے ضم شدہ اضلاع کیلئے 95 ارب روپے مختص کئے گئے ہیں۔
قومی اسمبلی میں فنانس بل وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے پیش کیا جس کی کثرت رائے سے منظوری دے دی گئی، فنانس بل کے تحت یکم جولائی سے نئے ٹیکس اقدامات اور مالیاتی اصلاحات نافذ العمل ہوں گی۔ تنخواہ دار طبقے ، جائیداد کے لین دین، سوشل میڈیا سے حاصل ہونے والی آمدن اور مختلف کاروباری شعبوں کے لیے ٹیکس کے نئے قواعد متعارف کرائے گئے ہیں۔سپیکر سردار ایاز صادق کی زیر صدارت اجلاس میں فنانس بل کی شق وار منظوری دی گئی، عالیہ کامران، نعیمہ کشور اور شاہدہ اختر علی کی ترامیم مسترد کر دی گئیں جبکہ علی قاسم گیلانی نے اپنی ترمیم واپس لے لی۔پٹرولیم لیوی اور کلائمیٹ سپورٹ لیوی سے متعلق شق 3 حذف کر دی گئی، کسٹم ایکٹ میں اثاثے ضبط کرنے سے قبل متاثرہ فریق کو مؤقف پیش کرنے کا حق دینے کی ترمیم منظور کر لی گئی ، پی آئی اے کے علاوہ دیگر ایئر لائنز کیلئے بھی سیلز ٹیکس چھوٹ یکم جولائی 2027 سے مؤثر کرنے کی ترمیم، دیگر ایئر لائنز کیلئے بھی طیاروں اور پرزہ جات کی درآمد پر 18 فیصد سیلز ٹیکس چھوٹ کی ترمیم منظور کی گئی۔درآمدی موبائل فون پر ٹیکس اقساط میں ادا کرنے کی سہولت دینے کی ترمیم منظور کی گئی۔
قومی اسمبلی نے غیر مقیم افراد کو سوشل میڈیا ادائیگیوں پر کٹنے والا ٹیکس قابل ایڈجسٹ ٹیکس قرار دینے کی ترمیم، فیڈرل ایکسائز ایکٹ میں خلاف ورزی پر جان بوجھ کر اقدام ثابت کرنا لازمی قرار دینے کی ترمیم، ٹیکس تنازعات کی کمیٹی میں ضرورت پڑنے پر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ شامل کرنے کی اجازت دینے کی ترمیم منظور کر لی۔ فنانس بل میں 1 لاکھ 10 ہزار ڈالر سے زائد کی الیکٹرک گاڑیوں پر 40 فیصد ایکسائز ڈیوٹی عائد کرنے کی ترمیم، ڈیجیٹل انوائسنگ سسٹم سے منسلک صنعتوں کو خصوصی رعایت دینے کی ترمیم، 2000 سے 3000 سی سی درآمدی گاڑیوں پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی 86 فیصد مقرر کرنے کی ترمیم اور 3000 سی سی سے زائد درآمدی گاڑیوں پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی 92 فیصد مقرر کرنے کی ترمیم منظور کر لی گئی۔ اس سے قبل کٹوتی کی تحاریک میں حصہ لیتے ہوئے بیرسٹرگوہرخان نے کہاکہ ٹرائل کے دوران اثاثہ جات کوفریزکرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے ، اس سے کاروباراورسرمایہ کار ی کونقصان پہنچے گا۔ اسدقیصرنے کہاکہ سابق فاٹا اورپاٹا میں ٹیکسوں کے استثنیٰ کی مدت میں اضافہ کیا جائے ،افغانستان کے ساتھ تجارت مکمل طورپربندہے جس سے سابق فاٹا اورپاٹا میں روزگارمتاثرہواہے ، ایوان کا اجلاس آج صبح گیارہ بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔