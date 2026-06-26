صدر مملکت آصف زرداری نے فنانس بل کی منظوری دیدی
دستخط شدہ بل کی کاپی قومی اسمبلی سیکرٹریٹ کوموصول،یکم جولائی سے اطلاق
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)صدر مملکت آصف علی زرداری نے فنانس بل27-2026 کی منظوری دیدی۔ذرائع کے مطابق صدرمملکت کو گزشتہ روز فنانس بل منظوری کیلئے بھجوایا گیا تھا اور صدر مملکت نے وزیراعظم کی ایڈوائس پر فنانس بل کی منظوری دی۔قومی اسمبلی سیکرٹریٹ نے فنانس بل ایوان صدر ارسال کیا تھا۔ صدر مملکت کی دستخط شدہ فنانس بل کی کاپی قومی اسمبلی سیکرٹریٹ کوموصول ہو گئی ہے ۔صدر مملکت کی منظوری پر فنانس بل کا اطلاق یکم جولائی سے ہوگا۔ قومی اسمبلی نے گزشتہ روز فنانس بل 27-2026 کی منظوری دی تھی۔