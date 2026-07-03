صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ کا رابطہ، ایران امریکا مذاکرات میں پیشرفت پر اظہاراطمینان

  • پاکستان
اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ کا رابطہ، ایران امریکا مذاکرات میں پیشرفت پر اظہاراطمینان

اسلام آباد(دنیا نیوز)نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کے درمیان ٹیلیفونک رابطہ ہوا، جس میں دوحہ میں ہونے والے حالیہ ثالثی مذاکرات اور خطے کی مجموعی صورتحال پر تبادلۂ خیال کیا گیا۔

ترجمان کے مطابق دونوں وزرائے خارجہ نے مذاکرات میں ہونے والی مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا اور اس امید کا اظہار کیا کہ ایران اور امریکا کے درمیان بات چیت مستقبل قریب میں بھی جاری رہے گی، دونوں رہنماؤں نے خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے رابطے اور تعاون جاری رکھنے پر بھی اتفاق کیا۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

عاصم کے انسٹا پر ہانیہ کی واپسی، گلوکار نے وجہ بتادی

بعض اوقات قریبی افراد بھی محفوظ ثابت نہیں ہوتے :کنزا ہاشمی

ہیری پوٹر فلم کے اداکار مائیکل برن 82 برس کی عمر میں انتقال کرگئے

شکریہ پاکستان،سپائیڈر مین کا پاکستانی مداحوں کیلئے پیغام

شاہ رخ خان نے امریکا میں کرکٹ سٹیڈیم قائم کر دیا

چند ہزارکیلئے تقریبات میں پرفارم کرتا تھا:دلجیت دوسانجھ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
خسارہ 800 ارب ہونے تک کا انتظار
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
اس بیماری کو کیا کہیں
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران کیلئے آبنائے ہرمز اہم کیوں ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
چاچا صدیق کے جرائم
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
متنازع کلکتہ ایکٹ
آصف عفان
امیر حمزہ
پاک وطن، سائنس اور حسد
امیر حمزہ
Dunya Bethak