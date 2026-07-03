اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ کا رابطہ، ایران امریکا مذاکرات میں پیشرفت پر اظہاراطمینان
اسلام آباد(دنیا نیوز)نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کے درمیان ٹیلیفونک رابطہ ہوا، جس میں دوحہ میں ہونے والے حالیہ ثالثی مذاکرات اور خطے کی مجموعی صورتحال پر تبادلۂ خیال کیا گیا۔
ترجمان کے مطابق دونوں وزرائے خارجہ نے مذاکرات میں ہونے والی مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا اور اس امید کا اظہار کیا کہ ایران اور امریکا کے درمیان بات چیت مستقبل قریب میں بھی جاری رہے گی، دونوں رہنماؤں نے خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے رابطے اور تعاون جاری رکھنے پر بھی اتفاق کیا۔