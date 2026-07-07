شہبازشریف سے یو این سیکرٹری جنرل کی امیدوار ماریہ فرنانڈا اسپینوسا کی ملاقات
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)وزیراعظم شہباز شریف سے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے عہدے کی امیدوار ماریہ فرنانڈا اسپنیوسا نے ملاقات کی۔
وزیراعظم نے اسپینوسا کا خیرمقدم کرتے ہوئے کثیرالجہتی تعاون کے فروغ کیلئے پاکستان کے دیرینہ عزم اور اقوام متحدہ کو ہمیشہ دی جانے والی خصوصی اہمیت کا اعادہ کیا۔ انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ اقوام متحدہ کی آئندہ قیادت، اقوام متحدہ کے منشور کے مقاصد اور اصولوں کی پاسداری، سلامتی کونسل کی قراردادوں پر مؤثر عملدرآمد، بین الاقوامی قوانین اور معاہدوں کے احترام اور منشورِ اقوام متحدہ کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے رکن ممالک کے درمیان فعال بین الاقوامی تعاون کے ذریعے اقوام متحدہ کے تینوں بنیادی ستونوں کو متوازن انداز میں آگے بڑھانے کیلئے اپنی کوششیں جاری رکھے گی۔ماریہ فرنانڈا اسپینوسا نے وزیراعظم کی جانب سے خیرمقدم پر ان کا شکریہ ادا کیا اور حالیہ علاقائی امن کوششوں میں پاکستان کے قائدانہ کردار کے ساتھ ساتھ گزشتہ کئی دہائیوں سے اقوام متحدہ میں اس کی فعال اور مؤثر شمولیت کو سراہا۔