لیبیا سے ڈیپورٹ پاکستانی شہری لاہور پہنچنے پر تحویل میں لے لیا گیا
لاہور(اپنے کامرس رپورٹر سے)عمرہ ویزے کی آڑ میں یورپ سمگلنگ کی کوشش ناکام، لیبیا سے ڈیپورٹ پاکستانی شہری کو ایف آئی اے امیگریشن لاہور نے تحویل میں لے لیا۔
مسافر سلمان اختر عمرہ ویزے پر والدہ اور دادا کے ہمراہ سعودی عرب گیاتھا ، بعد ازاں اسے ایجنٹ کے ذریعے مصر اور پھر لیبیا پہنچایا گیا۔اٹلی پہنچانے کیلئے شیخوپورہ کے ریاست نامی ایجنٹ سے 43 لاکھ روپے میں معاہدہ کیا گیا ۔ترجمان کا کہنا ہے کہ ایجنٹ نے سلمان اختر کو لیبیا سے کشتی کے ذریعے اٹلی بھجوانے کی کوشش کی ، تاہم پولیس نے گرفتار کر کے پاکستان ڈیپورٹ کر دیا ۔ملزم کوایف آئی اے اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل لاہور کے حوالے کر دیا گیا ہے۔