صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صدر نے ڈاکٹر محمد بن عبدالکریم العیسیٰ کیلئے نشانِ خدمت کی منظوری دیدی

  • پاکستان
صدر نے ڈاکٹر محمد بن عبدالکریم العیسیٰ کیلئے نشانِ خدمت کی منظوری دیدی

اسلام آباد (سٹاف رپورٹر) صدرِ مملکت آصف علی زرداری نے مسلم ورلڈ لیگ کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر محمد بن عبدالکریم العیسیٰ کو نشانِ خدمت عطا کرنے کی منظوری دے دی۔

صدرنے ڈاکٹر محمد بن عبدالکریم العیسیٰ کو بین المذاہب ہم آہنگی، اعتدال پسندی کے فروغ، امتِ مسلمہ کے درمیان تعاون کے استحکام اور عالمِ اسلام  کے لیے نمایاں خدمات کے اعتراف میں نشانِ  خدمت عطا کرنے کی منظوری دی۔صدرِ مملکت نے نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز (نمل) کی جانب سے ڈاکٹر محمد بن عبدالکریم العیسیٰ کو اسلامیات اور بین الاقوامی تعلقات میں اعزازی ڈاکٹریٹ عطا کرنے کی بھی منظوری دے دی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

کویت میں اڈا غیرمحفوظ ،جنرلز نے کوتاہی کی :امریکی فوجی

غزہ :اسرائیلی ڈرون حملہ فائرنگ، مزید5افراد شہید

امریکی سینیٹر لنزے گراہم 71 برس کی عمر میں چل بسے

افغانستان :خواتین پر پابندیاں بازار ویران، کاروبار متاثر

امریکا اور ایران حملے بند ،مذاکرات شروع کریں،انتونیو گوتریس

خامنہ ای کی شہادت کا بدلہ ،ایرانی اخبار نے ٹرمپ و دیگر انتقامی اہداف کی فہرست جاری کر دی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کیا انسان بدل رہا ہے؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
گلیات اور ایک جنگل
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
تیل ذخائر اور عوامی سرمایہ کاری
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
لالچ‘ حرص‘ ہوس
سعود عثمانی
نسیم احمد باجوہ
نظام حیدر آباد کے محل کی ٹوٹی ہوئی اینٹ
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دینی جماعتوں کا کردار
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak