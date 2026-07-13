صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سینیٹ کا 362واں سیشن، 6ارکان ایک دن بھی ایوان نہ آئے

  • پاکستان
سینیٹ کا 362واں سیشن، 6ارکان ایک دن بھی ایوان نہ آئے

اسحاق ڈار نے ایک دن ، اپوزیشن لیڈر نے پانچ روز اجلاس میں شرکت کی ،فافن

اسلام آباد(دنیا نیوز،این این آئی)سینیٹ کے 362ویں سیشن میں 6 ارکان ایک دن بھی اجلاس میں حاضر نہ ہوئے ،سینیٹ اجلاس میں قائد ایوان اسحاق ڈار نے صرف ایک دن جب کہ قائد حزب اختلاف راجہ ناصر عباس نے پانچ روز اجلاس میں شرکت کی۔ 10 سے 18جون تک چلنے والے سینیٹ اجلاس میں 32 اراکین سینیٹ نے تمام اجلاس میں حاضری دی۔فافن کی رپورٹ کے مطابق اجلاس کے پہلے دن اراکین سینیٹ کی حاضری سب سے زیادہ رہی، 95 میں سے 72 سینیٹرز اجلاس میں شریک ہوئے ، اجلاس کی پانچویں اور چھٹی نشست میں اراکین کی حاضری سب سے کم رہی جب کہ 95 میں سے صرف 64 سینیٹرز حاضر ہوئے ۔فافن کے مطابق اجلاس کے دوران 63 سینیٹرز ایسے تھے جو کم از کم ایک دن مکمل غیر حاضر رہے ، ان کی تعداد 66 فیصد بنتی ہے ، ایک وفاقی وزیر اجلاس میں ایک دن بھی شریک نہیں ہوئے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

کویت میں اڈا غیرمحفوظ ،جنرلز نے کوتاہی کی :امریکی فوجی

غزہ :اسرائیلی ڈرون حملہ فائرنگ، مزید5افراد شہید

امریکی سینیٹر لنزے گراہم 71 برس کی عمر میں چل بسے

افغانستان :خواتین پر پابندیاں بازار ویران، کاروبار متاثر

امریکا اور ایران حملے بند ،مذاکرات شروع کریں،انتونیو گوتریس

خامنہ ای کی شہادت کا بدلہ ،ایرانی اخبار نے ٹرمپ و دیگر انتقامی اہداف کی فہرست جاری کر دی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کیا انسان بدل رہا ہے؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
گلیات اور ایک جنگل
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
تیل ذخائر اور عوامی سرمایہ کاری
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
لالچ‘ حرص‘ ہوس
سعود عثمانی
نسیم احمد باجوہ
نظام حیدر آباد کے محل کی ٹوٹی ہوئی اینٹ
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دینی جماعتوں کا کردار
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak