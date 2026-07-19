پٹرول مہنگا ،چاول ،گھی ،دال،دودھ گوشت کی قیمتیں بے قابو
لاہور(آئی این پی )پٹرول کی قیمتوں میں حالیہ اضافے کے بعد آفٹرساکش سے چاول ،گھی ،دالیں ،گوشت ،دودھ ،دہی سب مہنگے ہوگئے ۔لاہور میں چاول 320 سے 640 روپے کلو جبکہ گھی اورکوکنگ آئل 490 سے 610 روپے کلو میں فروخت ہورہاہے۔
مرغی کا گوشت، انڈے اور دیگر اشیائے خورونوش سرکاری نرخوں سے زائد قیمت پر فروخت کی جا رہی ہیں۔ سرکاری نرخ نامے کے مطابق مرغی کے گوشت کی قیمت 490 روپے فی کلو مقرر ہے تاہم اوپن مارکیٹ میں گوشت 520 سے 530 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہا ہے ۔ زندہ برائلر مرغی بھی سرکاری نرخ سے 25 سے 30 روپے فی کلو زائد قیمت پر فروخت کئے جانے کی اطلاعات ہیں۔ دوسری جانب چھوٹا گوشت جس کا سرکاری ریٹ 1600 روپے فی کلو مقرر ہے ، مارکیٹ میں 2400 سے 2800 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے ، بڑے گوشت کی سرکاری قیمت 800 روپے ہونے کے باوجود دکاندار 1000 سے 1200 روپے فی کلو میں فروخت کر رہے ہیں۔ فارمی انڈوں کی سرکاری قیمت 245 روپے فی درجن مقرر ہے تاہم مارکیٹ میں ایک درجن انڈے 250 سے 255 روپے میں فروخت کئے جا رہے ہیں۔
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