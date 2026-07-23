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مسترد دعویٰ بار بار درخواستو ں سے زندہ نہیں ہوتا:آئینی عدالت

  • پاکستان
مسترد دعویٰ بار بار درخواستو ں سے زندہ نہیں ہوتا:آئینی عدالت

اسلام آباد (اے پی پی) وفاقی آئینی عدالت نے قرار دیا ہے کہ ایک بار مسترد ہو جانے والے دعوے کو بار بار درخواستیں دے کر دوبارہ زندہ نہیں کیا جا سکتا، غیر معمولی تاخیر سے دائر کی گئی آئینی درخواستیں بھی قابل سماعت نہیں ہوتیں۔

جسٹس سید حسن اظہر رضوی کی سربراہی میں وفاقی آئینی عدالت کے تین رکنی بینچ نے منیجنگ ڈائریکٹر او جی ڈی سی ایل و دیگر کی اپیل منظور کرتے ہوئے سندھ ہائیکورٹ کا 26 اکتوبر 2022 کا فیصلہ اکثریتی بنیاد پر (2-1) کالعدم قرار دیا جبکہ جسٹس سید ارشد حسین شاہ نے اختلافی نوٹ دیا۔ عدالت نے قرار دیا کہ قانون مسترد شدہ دعوؤں کو دوبارہ زندہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ عدالت نے یہ بھی قرار دیا کہ آئینی دائرہ اختیار صوابدیدی اور مساوی انصاف پر مبنی اختیار ہے اس لیے جو شخص برسوں تک اپنے حق کے حصول کے لیے قانونی چارہ جوئی نہ کرے وہ غیر معمولی تاخیر کے بعد عدالت سے ریلیف کا حق دار نہیں ہوتا۔ 

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