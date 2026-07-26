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آزاد کشمیر الیکشن میں پیپلزپارٹی کلین سویپ کریگی :راجہ پرویز

  • پاکستان
آزاد کشمیر الیکشن میں پیپلزپارٹی کلین سویپ کریگی :راجہ پرویز

مقابلے میں کوئی نہیں،مخالفین کو 2،3نشستیں مل گئیں تو بڑی بات ہو گی پارٹی یوم تاسیس کا جلسہ مینار پاکستان گرائونڈ میں کرینگے :ورکرزکنونشن سے خطاب

لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک)رہنما پیپلزپارٹی سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر الیکشن میں پیپلزپارٹی کلین سویپ کرے گی، مخالفین کو دو تین نشستیں مل گئیں تو بڑی بات ہو گی، اتحادیوں سے الجھنا نہیں چاہیے ،الجھیں گے توسیاست کا نقصان ہو گا۔گورنر ہائوس میں عوامی کنونشن سے خطاب کر تے ہوئے راجہ پرویز اشرف نے کہا ہے کہ پارٹی یوم تاسیس کا جلسہ مینار پاکستان گرائونڈ میں کریں گے ، کشمیر میں پیپلزپارٹی کا کسی سے مقابلہ ہی نہیں۔ گورنر ہاؤس میں پاکستان پیپلزپارٹی کاورکرزکنونشن ہوا ۔ سابق وزیراعظم وصدرپیپلزپارٹی سینٹرل پنجاب راجہ پرویزاشرف ،جنرل سیکرٹری پیپلزپارٹی پنجاب حسن مرتضیٰ ، انفارمیشن سیکرٹری پنجاب شہزادچیمہ،جنرل سیکرٹری لاہورڈاکٹرعائشہ شوکت ، نائب صدرذیشان سہیل ملک ،ایم این اے ثمینہ خالدگھرکی ،نائب صدرپیپلزپارٹی مینارٹی ونگ پنجاب ایڈون سہوترا ،نائب صدرلاہورعامرنصیربٹ،سینئرنائب صدرشاہدعباس ،نائب صدرلاہورزاہدذوالفقارخان،نائب صدرلاہورطاہرہ حبیب جالب شریک ہوئے ۔ ورکرزکنونشن میں صدرمملکت آصف زرداری کی سالگرہ کاکیک کاٹاگیا۔

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