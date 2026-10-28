صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

زرمبادلہ ذخائر بڑھ کر 21.5ارب ڈالر تک پہنچ گئے

  • پاکستان
زرمبادلہ ذخائر بڑھ کر 21.5ارب ڈالر تک پہنچ گئے

اسلام آباد (نیوز ایجنسیاں)وفاقی پارلیمانی سیکرٹری برائے اطلاعات و نشریات بیرسٹر دانیال نے کہا ہے کہ پاکستان کے زرمبادلہ کے ذخائر بڑھ کر 21.5 ارب ڈالر تک پہنچ گئے ہیں۔

منگل کوسماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ مالی سال 2026-27 کی پہلی سہ ماہی کے دوران برآمدات میں 11 فیصد اضافہ ہوا اور ان کا حجم 11.2 ارب ڈالر ہو گیا، اس عرصے میں غیر ملکی سرمایہ کاری میں بھی 20 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔انہوں نے کہا کہ رواں مالی سال کے دوران بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی ترسیلات زر 45 ارب ڈالر تک پہنچنے کی توقع ہے جو ملکی معیشت کے لئے حوصلہ افزا امکانات کی عکاسی کرتی ہے ۔پارلیمانی سیکرٹری نے کہا کہ وزیراعظم محمد شہباز شریف کی قیادت میں مسلسل معاشی اصلاحات اور برآمدات پر مبنی ترقی کا فروغ ایک مضبوط اور خوشحال پاکستان کی تعمیر کے لئے کلیدی اہمیت رکھتے ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج : تیزی برقرار، ایک لاکھ 65 ہزار کی حد بحال

چاندی 61، سونا 3500 روپے مہنگا، ڈالر کی قدر کم

مرکنٹائل ایکسچینج میں 37.203 ارب کے سودے

معاشی استحکام میں بہتری، جی ڈی پی نمو 3.7 فیصد ہوگئی

ماڑی انرجیز اور اینگرو فرٹیلائزرز کا کسانوں کی ترقی کیلئے اشتراک

مشینری گروپ کی درآمدات میں 13.13 فیصد اضافہ ریکارڈ

آج کے کالمز

ایاز امیر
تہران اجلاس کوئی چھوٹا واقعہ نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
وزیروں کی مٹر گشت
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
راولپنڈی کے قدیم چائے خانے… (3)
شاہد صدیقی
سلمان غنی
اتحادِ اُمہ کی اہم پیش رفت
سلمان غنی
محمد حسن رضا
پہاڑوں کا خزانہ، عوام کا خالی دامن
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کاروبار کے شرعی اصول
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak