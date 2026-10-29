اپنا کسان بینک،سستے قرض:مریم نواز کے کاشتکاروں کیلئے10بڑے اعلانات
ایک کروڑ تک صفرشرح سود،گندم کی امدادی قیمت4500روپے من پر عملدرآمد،کھاد خریداری کیلئے لون میں اضافہ شامل پوٹھوہار میں 400 منی ڈیم بن چکے ، ایک ہزار بنائینگے :ملاقات میں گفتگو، اپنی سالگرہ کا دن کاشتکار وں کے نام ،کیک بھی کاٹا
لاہور(سٹاف رپورٹر)وزیراعلیٰ مریم نواز شریف نے اپنی سالگرہ کا دن کاشتکار بھائیوں کے نام کر تے ہوئے پنجاب میں زرعی انقلاب برپا کرنے کیلئے کاشتکاروں کی فلاح و بہبود کیلئے 10 بڑے اعلانات کئے ،انہوں نے کاشتکاروں کیلئے پہلا ’’اپنا کسان بینک‘‘ قائم کرنے ،پیوٹ کے ذریعے کاشتکاروں کیلئے ایک کروڑ تک لون پر زیرو مارک اپ اور تین کروڑ لون پر دو فیصد اور پانچ کروڑ لون پر پانچ فیصدانٹرسٹ لینے ،گندم کے امدادی نرخ 4500 روپے پر خریداری کیلئے عملدرآمد یقینی بنانے ،کسان کارڈ کے ذریعے ڈی اے پی سپورٹ پروگرام،کسان کارڈ پر ڈی اے پی کی خریداری کیلئے فی ایکڑ لون میں 3500 روپے اضافے ،کسان کارڈ پر کاشتکار کو 30 ہزار فی ایکڑ سے بڑھا کر 33500 کرنے ،زیتون کی کاشت بڑھانے اور تیل کی کاشت کیلئے پوٹھوہار ٹرانسفارمیشن پیکیج،پنجاب بھر میں پانی چوری کیخلاف مہم جاری رکھنے اور نہروں کی بھل صفائی کیلئے اقدامات کا اعلان کیا۔پنجاب بھر میں 17 ارب روپے کے لون سے 50 لاکھ ایکڑ مالکان مستفید ہونگے ۔ وزیراعلیٰ نے کاشتکار بھائیوں سے سموگ کے خاتمے کیلئے فصلوں کی باقیات نہ جلانے کیلئے معاونت کی بھی اپیل کی۔وزیراعلیٰ مریم نواز نے کسان بھائیو ں سے ملکراپنی سالگرہ کا کیک کاٹا۔ کاشتکار بھائیوں نے وزیراعلیٰ کو سالگرہ کی مبارکباد پیش کی۔ وزیراعلیٰ مریم نواز سے صوبہ بھر سے چھوٹے ، درمیانے اور بڑے کاشتکار نمائندوں نے ملاقات کی،وزیراعلیٰ نے کاشتکاروں کی تجاویز اورسفارشات پر بتدریج عملدرآمد کی یقین دہانی کرائی۔ وزیراعلیٰ مریم نواز شریف نے کاشتکاروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی معاشی ترقی کا پہیہ پنجاب کے کاشتکار کے بغیر نہیں چل سکتا۔ پنجاب فوڈ باسکٹ ہے اور 70 فیصد غذائی ضروریات پوری کررہا ہے ۔ کسان کارڈ کاشتکار بھائیوں سے محبت کا ثبوت ہے ۔
ہمارے دور میں کھاد نہ بلیک ہوئی اور نہ ہی قلت ہوئی۔ کاشتکار کو کھاد، بیج اور پیسٹی سائیڈ کیلئے دربدر ہونے سے بچانے کیلئے کسان کارڈ شروع کیا۔ پنجاب بھر میں 10 لاکھ سے زائد چھوٹے کاشتکار کسان کارڈ مستفید ہورہے ہیں۔ 25 ہزار ٹریکٹر سبسڈی پر دے چکے ہیں، دو سال میں مزید بڑھائیں گے ۔ عاشق حسین کرمانی میرے بہترین وزیر ہی نہیں بلکہ کاشتکاروں کے ترجمان ہیں۔ سرگودھا، بھکر،خانیوال اور اوکاڑہ میں ایگروپارک بنارہے ہیں تاکہ کسان کو فصل کا بہتر معاوضہ ملے ۔ فصلوں کی پیداوار بڑھا کر ایکسپورٹ کریں گے ۔ کاشتکار بھائیوں کیلئے آئی ایم ایف کے پریشر کے باوجود زرعی انکم ٹیکس پر مزاحمت کی۔ کاشتکار کو سڑکوں پر لانے کی کوششیں ناکام ہوئیں، کسان جانتے ہیں کس نے کام کیا اور کس نے استعمال کیا۔ کاشتکار کی سپورٹ کریں گے ،یہ مریم نواز شریف کا وعدہ ہے ۔ وزیراعظم کی سربراہی میں گندم کے 4500 روپے امدادی نرخ پر عملدرآمد یقینی بنائیں گے ۔ اپنا کھیت، اپنا روزگار میں کاشتکاروں کو گندم بوائی کیلئے مراعات اور مالی معاونت دے رہے ہیں۔ پوٹھوہار میں 400 منی ڈیم بن چکے ہیں، ایک ہزار بنائیں گے ۔ پنجاب بھر میں کھالوں کو پختہ کرکے پانی ضائع ہونے سے بچائیں گے ۔ کسان چھوٹا ہو یا بڑا، غریب ہو یا بااثر، ہر کھیت کو ٹیل تک پانی ملے گا۔ صنعتی زرعی ترقی کے نئے پلان پر عملدرآمد سے پنجاب کی تقدیر بدل جائے گی۔ موبائل سائل (زرخیزی)اور واٹر ٹیسٹنگ لیب لانچ کر دی گئی ہے ۔گندم خریداری کا پلان جلد باقاعدہ لانچ کرینگے ، ڈیجیٹل پراسیسنگ کیلئے آن لائن پورٹل لائیں گے ۔ زیتون کی پیداوار کی حوصلہ افزائی کیلئے سبسڈی دی جارہی ہے ۔ پنجاب کا زیتون دنیا بھر میں بہترین ہے ۔دریں اثنا وزیراعلیٰ مریم نواز نے بلوچستان میں دہشتگردوں کے خلاف کامیاب آپریشنز پر سکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا ۔
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