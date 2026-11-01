جنوبی وزیرستان:تعلیمی نظام زبوں حالی کا شکار ، اساتذہ غیر حاضر
خزانے سے تنخواہوں کی ادائیگی جاری، بعض سکولز مبینہ طور پر نجی حجروں میں تبدیل ناقص نگرانی پر شہریوں کی تشویش، غفلت کے مرتکب عملے کے خلاف تحقیقات کا مطالبہ
اسلام آباد(خصوصی نیوز رپورٹر)جنوبی وزیرستان میں سرکاری سکولوں کی خستہ حالی، اساتذہ کی مسلسل غیرحاضری اور تعلیمی اداروں کی موثر نگرانی نہ ہونے کے حوالے سے سنگین شکایات سامنے آئی ہیں ، مقامی شہریوں کا دعویٰ ہے کہ متعدد سکولوں میں اساتذہ حاضر نہیں ہوتے، تعلیمی نظام زبوں حالی کا شکار ہے ، اس کے باوجود اساتذہ کو باقاعدگی سے تنخواہیں ادا کی جا رہی ہیں، جبکہ بعض تعلیمی اداروں کی عمارتیں مبینہ طور پر مقامی افراد کے ذاتی حجروں میں تبدیل ہو چکی ہیں ،عوامی حلقوں کے مطابق جنوبی وزیرستان، بالخصوص لوئر وزیرستان کے بعض علاقوں میں بچوں کو تعلیم کے حصول میں شدید مشکلات کا سامنا ، سکولز کی ناقص نگرانی پر شہریوں نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے سوال اٹھایا کہ اگر سکولوں میں تدریسی سرگرمیاں جاری نہیں اور بچے تعلیم سے محروم ہیں تو اساتذہ کی تنخواہوں پر خرچ ہونے والی سرکاری رقم کے استعمال اور نگرانی کا ذمہ دار کون ہے ؟۔شہریوں نے کہا کہ غیرحاضر اساتذہ اور فرائض میں غفلت برتنے والے افسران اور سرکاری سکولوں کی عمارتوں کے غیرقانونی استعمال میں ملوث افراد کے خلاف تحقیقات کی جائیں۔
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